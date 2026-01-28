A nyári szünetet is megrövidítené a német nyelvtudás érdekében az FDP elnöke

Az indítványt a párt elnöke, Christian Dürr terjesztette elő, közvetve nem is titkolva, hogy annak célja többek között a liberálisok megtépázott tekintélyének visszaszerzése. A párt ugyanis még az előd, az akkori pénzügyminiszter Christian Lindner vezetésével 2024 késő őszén jelentős mértékben hozzájárult a Scholz-kormány bukásához, a 2025 február végi parlamenti választások eredményeként pedig a nagy elődök és a nagy hagyományok ellenére már be sem jutott a Bundestagba.

Aligha véletlen, hogy a történtek nyomán Lindner nem csak a pártelnöki tisztségről mondott le, de visszavonult a politikától, és az üzleti életbe, konkrétan az autóiparba nyergelt át.

Az utód, Christian Dürr eddig viszonylag keveset hallatott magáról, most viszont egy régóta fennálló, a bevándorlással kapcsolatos probléma megoldására tett javaslatot. A német iskolákban ugyanis komoly gondot jelent a bevándorlói családokból származó gyermekek német nyelvtudásának hiánya. Az osztrák mintára hivatkozva a Focusnak nyilatkozva azt javasolta, hogy a nyári szünet terhére vezessenek be kötelező nyelvoktatást az arra rászoruló alsó iskolások számára.

Szerinte ezt a rendszert országosan, azaz mind a tizenhat tartományra vonatkozóan be kellene vezetni, még akkor is, ha a vakáció csökkentéséről van szó.

Dürr hangsúlyozta, hogy kezdeményezését a nyelvi készségek fontossága indokolja. Meggyőződését fejezte ki, hogy a megfelelő német nyelvtudás egyrészt az integráció, másrészt a gyermekek fejlődésének alapja.

„Egy sokszínű társadalomnak szüksége van egy közös nyelvre, és számunkra ez a német”

– hangsúlyozta a szabaddemokrata politikus. A pártelnök ugyanakkor ennél még tovább is ment. Hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az oktatási kiadásokat legalább az ország gazdasági teljesítményének 1,5 százalékára növeljék. Utalt arra, hogy ez a célkitűzés egyben része annak a programnak, amely pártja újbóli felemelkedését célozza.

Dürr követelésének modellje az az osztrák parlamenti döntés, amelyet a Nemzeti Tanács korábban fogadott el. Ez kéthetes nyári iskolát irányzott elő az érintett diákok számára. Az intézkedés 15 év alatti gyermekekre és fiatalokra vonatkozik, akik nyelvi hiányosságok miatt nem tudnak megfelelően részt venni az iskolai oktatásban. Ezért különleges órákat vagy felzárkóztató tanfolyamokat kell elvégezniük.

Akik nem hajlandók részt venni ebben, pénzbírsággal sújthatók.

Az osztrák kormány adatai szerint tavaly körülbelül 48 ezer diáknak volt elégtelen német nyelvtudása.

Németországra vonatkozóan a Focus szerint jelenleg nincsenek erről pontos adatok. Egy évekkel ezelőtti felmérés ugyanakkor azt mutatta ki, hogy Németországban mintegy 800 ezer kiskorú otthon nem beszél németül.