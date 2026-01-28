ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 28. szerda
Donald Trump amerikai elnök a sajtó képviselőinek nyilatkozik a washingtoni Fehér Ház déli szárnyánál 2025. július 15-én, mielőtt az elnöki különgéppel Pittsburghbe, a Carnegie Mellon Egyetemen megrendezésre kerülő energia- és innovációs csúcstalálkozóra indul.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg/AL DRAGO/POOL

Az amerikai elnök szerint nagyon „jó dolgok történnek”

Infostart / MTI

Donald Trump szerint előrelépés van az orosz–ukrán háború megoldása felé vezető folyamatban – az amerikai elnök kedden a washingtoni Fehér Házat elhagyva újságírók előtt hangoztatta optimizmusát.

Az elnök részletek említése nélkül kijelentette, hogy „nagyon jó dolgok történnek Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatban”.

A tervek szerint a héten folytatódnak az Egyesült Államok közvetítésével múlt pénteken és szombaton Abu-Dzabiban kezdődött háromoldalú közvetlen egyeztetések az ukrán és az orosz delegációk között.

Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja „nagyon konstruktívnak” nevezte az egyeztetéseket és az Egyesült Államok elkötelezettségét hangoztatta a háború lezárása érdekében.

Trump kedden újságírók előtt a gázai békefolyamat folytatásával kapcsolatban is előrelépésről beszélt, miután a palesztin Hamász kiadta az utolsó nála lévő túsz holttestét. Az elnök rámutatott, hogy sikerült elérni az összes túsz átadását élve, vagy holtan, amiről sokan azt gondolták, hogy lehetetlen.

Trump egyben beszámolt arról, hogy kedden egyeztetett a szíriai elnökkel, és hozzátette, hogy minden Szíriával kapcsolatos ügy „jól alakul”.

Bejelentette Donald Trump: megindult Amerika nagy armadája - Reszkethet az ellenséges hatalom

Donald Trump amerikai elnök egy iowai kampányrendezvényen bejelentette, hogy újabb amerikai harccsoport indult meg Irán felé - írta meg a Jerusalem Post.

Penzcentrum.hu
Nem lesz kegyes az időjárás: eső, hó és ónos eső is várható ma, mutatjuk hol, mire készülj

Erősen felhős és borult lesz az ég szerdán, és egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső.

Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

The killing of Alex Pretti over the weekend led Minnesota officials and locals to renew calls for Trump to end his immigration operation there.

2026. január 28. 07:24
Bűzös folyadékkal támadt a demokrata képviselőnőre – videó
2026. január 28. 07:00
EU-csatlakozás: belefárad-e a Nyugat-Balkán a várakozásba?
