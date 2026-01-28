Ugyanarra hajt Kylian Mbappé, Harry Kane és Erling Haaland

A realitásnál maradva: január végén is kijelenthető már: három játékosnak maradt esélye az idei Aranycipőre. A szabályok szerint Európa legerősebb bajnokságaiban két pontot ér egy gól, a következő kategóriában másfelet, a gyengébbekben csak egyet.

Ezzel is magyarázható, hogy 2002 óta csak az öt legerősebb bajnokság valamelyikében játszó futballista nyert, egyébként a legutóbbi három szezonban azok, akik most is esélyesek: 2022–2023-as idényben Erling Haaland (Manchester City), 2023–2024-ben Harry Kane (Bayern München), 2024–2025-ben Kylian Mbappé (Real Madrid).

Különlegesen érdekes, hogy mind a hárman új klubba, új bajnokságba szerződve, az első idényben nyertek. Ez a sor most megtörik, hiszen Kylian Mbappé és Harry Kane 42, Erling Haaland 40 pontos, a negyedik helyen álló Igor Thiagónak (Brentford) már csak 32, az ötödik Viktor Pavlidisz (SL Benfica) 28,5 pontja van.