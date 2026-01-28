Ugyanarra hajt Kylian Mbappé, Harry Kane és Erling Haaland

A realitásnál maradva: január végén is kijelenthető már: három játékosnak maradt esélye az idei Aranycipőre. A szabályok szerint Európa legerősebb bajnokságaiban két pontot ér egy gól, a következő kategóriában másfelet, a gyengébbekben csak egyet.
Ezzel is magyarázható, hogy 2002 óta csak az öt legerősebb bajnokság valamelyikében játszó futballista nyert, egyébként a legutóbbi három szezonban azok, akik most is esélyesek: 2022–2023-as idényben Erling Haaland (Manchester City), 2023–2024-ben Harry Kane (Bayern München), 2024–2025-ben Kylian Mbappé (Real Madrid).
Különlegesen érdekes, hogy mind a hárman új klubba, új bajnokságba szerződve, az első idényben nyertek. Ez a sor most megtörik, hiszen Kylian Mbappé és Harry Kane 42, Erling Haaland 40 pontos, a negyedik helyen álló Igor Thiagónak (Brentford) már csak 32, az ötödik Viktor Pavlidisz (SL Benfica) 28,5 pontja van.
Kane and Mbappé are going ???? ??? ???? for the European Golden Boot ?⚽️— 433 (@433) January 27, 2026
1 | H. Kane – 21 goals – 42 points
2 | K. Mbappé – 21 goals – 42 points
3 | E. Haaland – 20 goals – 40 points
4 | I. Thiago – 16 goals – 32 points
5 | V. Pavlidis – 19 goals – 28.5 points pic.twitter.com/0NC7eU2eL4