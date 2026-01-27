ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 27. kedd
Nyitókép: Unsplash

Halálos baleset Romániában: a görög kisbusz utasainak többsége életét vesztette

Infostart / MTI

Súlyos balesetet szenvedett egy Görögországból Franciaországba tartó kisbusz kedden Romániában, aminek következtében a jármű vezetője és utasai közül heten életüket vesztették.

A tragédia a Temes megyei Lugoshely (Lugojel) térségében történt, miután a kisbusz megelőzött egy tartálykocsit, de - egyelőre tisztázatlan okból - nem sorolt vissza teljesen a jobboldali sávba, hanem fékezés nélkül frontálisan összeütközött a szemből érkező nyergesvontatóval, amely őt a tartálykocsi elé lökte.

A 8+1 férőhelyes kisbuszon tízen utaztak. Hat személy - köztük a jármű vezetője - a helyszínen, egy hetedik utas pedig néhány órával később, a kórházban halt meg. A többi három utas is megsérült, őket kórházba szállították.

A DN6 jelzésű főúton több mint három órán keresztül mindkét irányban szünetelt a közlekedés Lugos és Karánsebes között.

A román média szerint a kisbusz a szaloniki PAOK labdarúgócsapat szurkolóit szállította Lyon felé, ahol a görög csapat csütörtökön lép pályára az Olympique Lyonnais ellen az UEFA Európa Liga mérkőzésén.

