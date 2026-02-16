Gumicukorral kínálta a légiutas-kísérőket, csak azt nem árulta el, hogy be fognak állni tőle

A British Airways három légiutas-kísérőjét kórházba szállították, miután megették az egyik utas által kínált marihuánás édességet. A személyzet nem tudta, hogy az édességek akár 300 milligramm THC-t, a marihuánában található fő pszichoaktív anyagot is tartalmazhattak – írja a The Sun híradása nyomán a 24.hu. A légitársaság nyomozást indított az utas felkutatására.

Az incidens egy, a londoni Heathrow-ból Los Angelesbe tartó járaton történt, és szerencsére a légiutas-kísérők csak azután fogyasztottak az édességből, miután a gép már landolt.

Miután ettek a gumicukorból, rémálomszerű „testen kívüli élményeik” voltak, pánikba estek.

A leszállás után a legénységi buszon hálásan falta fel a fáradt személyzet a gumicukrokat. Mire elértek a szállodájukhoz, hárman, akik többet is megettek az édességből, már hallucináltak. Mivel a tüneteik egyre rosszabbak lettek, kórházba kellett szállítani őket.

A brit lap szerint a légitársaság alkalmazottai az ilyen ehető termékek közül az egyik legerősebbet fogyaszthatták el; csak napokkal később egy külön járattal, utasként tudtak hazatérni.

Az informátor szerint még szerencse, hogy nem még a felhők felett fogyasztották el a gumicukrokat, mert akkor komolyabb baj is történhetett volna. Nem ritka, hogy az utasok édességgel kínálják hálájuk jeléül a személyzetet, ám ha ez az utas viccnek szánta a dolgot, akkor nagyon nem talált célba, hiszen ha megtalálják, több bűncselekménnyel is meg fogják vádolni.