Mutatjuk, meddig tart ez a havazás – videók, előrejelzés

Egy melegfront érte el hazánkat a hét első napján, mely csapadékot is hozott magával, melynek hatására a Dunántúlon és a középső országrészben, a fővárosban is havazás kezdődött. Az Időkép előrejelzése szerint ez a csapadékmező ahogy halad kelet felé az országban, úgy okozhat egyre többfelé havazást, illetve vegyes halmazállapotú csapadékot.

Vastag hótakarót ez a havazás sehova sem hozott, és nem is hoz,

de többfelé kifehéredett a táj, és a késő délutáni, esti órákban a Dunától keletre eső tájakon is kialakulhat hólepel.

Tartósan sehol sem marad meg a hétfői hó, ugyanis kedden ugyanis a napközbeni 3-9 fokos csúcshőmérséklet mindenhol elolvasztja majd a még megmaradt hófoltokat.