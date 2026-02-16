ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.56
usd:
318.57
bux:
124389.48
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy hóval befedett mező egy facsoporttal, magaslessel.
Nyitókép: Unsplash

Mutatjuk, meddig tart ez a havazás – videók, előrejelzés

Infostart

A hideggel együtt nyugat felől a havazás is megérkezett az országba.

Egy melegfront érte el hazánkat a hét első napján, mely csapadékot is hozott magával, melynek hatására a Dunántúlon és a középső országrészben, a fővárosban is havazás kezdődött. Az Időkép előrejelzése szerint ez a csapadékmező ahogy halad kelet felé az országban, úgy okozhat egyre többfelé havazást, illetve vegyes halmazállapotú csapadékot.

Vastag hótakarót ez a havazás sehova sem hozott, és nem is hoz,

de többfelé kifehéredett a táj, és a késő délutáni, esti órákban a Dunától keletre eső tájakon is kialakulhat hólepel.

Tartósan sehol sem marad meg a hétfői hó, ugyanis kedden ugyanis a napközbeni 3-9 fokos csúcshőmérséklet mindenhol elolvasztja majd a még megmaradt hófoltokat.

Kezdőlap    Életmód    Mutatjuk, meddig tart ez a havazás – videók, előrejelzés

időjárás

előrejelzés

havazás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája

Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája
Tudjuk, kik vagyunk mi és kik az ellenfeleink. Azt is tudjuk, hogy aláírtak egy titkos paktumot a Müncheni Biztonsági Konferencián, ennek a tartalmát is ismerjük – mondta a Fidesz országos listájának bemutatóján a miniszterelnök.
 

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Nem lesz vereség - Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hónapokig bujkált a tengeren a szankciós listás óriástanker, most lecsaptak rá az amerikaiak

Hónapokig bujkált a tengeren a szankciós listás óriástanker, most lecsaptak rá az amerikaiak

Az amerikai haditengerészet az Indiai-óceánon feltartóztatta a Veronica III nevű, szankciók alatt álló tankhajót, amelyet a Karib-tengertől kezdve követtek nyomon. A művelet a Venezuelához köthető illegális olajszállítmányok elleni fellépés része - közölte a Sky News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait

Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait

Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Navalny's mother says she always knew he was murdered after poison finding

Navalny's mother says she always knew he was murdered after poison finding

On the second anniversary of his death, Lyudmila Navalnaya says her son did not "simply die in prison".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 05:24
Durva, télikabátos reggelek jönnek – videó
2026. február 15. 19:32
Minden nap új évszak lesz a héten
×
×
×
×