Ezzel kaszált most az utakon irgalmatlanul a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság február 11-én és 12-én Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve tartott ellenőrzést a Hegyalja, a Közraktár, a Nagykőrösi és a Soroksári úton. A buszsávok jogosulatlan használata miatt a két nap alatt 130 fővel szemben intézkedtek a rendőrök: 129 helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben szabálysértési feljelentést tettek.
Természetesen nem hagyták szó nélkül az egyéb szabálytalanságokat sem:
- záróvonalon áthaladás,
- menet közben kézben tartott mobiltelefon használata,
- útburkolati jel figyelmen kívül hagyása,
- jogosítvány lejárt orvosi érvényessége,
- forgalomból kivont gépjármű,
- vezetés tiltott átengedése,
- irányjelzés elmulasztása,
- mozgáskorlátozott parkolóhely jogosulatlan igénybevétele,
- biztonsági öv használatának elmulasztása,
- tilos jelzésen áthaladás
miatt négy helyszíni és három közigazgatási bírságot szabtak ki, kilenc esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság folyamatosan végez hasonló ellenőrzéseket.