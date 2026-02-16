ARÉNA - PODCASTOK
Fokozott ellenőrzések a fővárosban; csaknem 150 közös akciót tartott a BKK és a BRFK 2025-ben.
Nyitókép: BKK

Ezzel kaszált most az utakon irgalmatlanul a rendőrség

Infostart

Két nap alatt 130 intézkedés.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság február 11-én és 12-én Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve tartott ellenőrzést a Hegyalja, a Közraktár, a Nagykőrösi és a Soroksári úton. A buszsávok jogosulatlan használata miatt a két nap alatt 130 fővel szemben intézkedtek a rendőrök: 129 helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben szabálysértési feljelentést tettek.

Természetesen nem hagyták szó nélkül az egyéb szabálytalanságokat sem:

  • záróvonalon áthaladás,
  • menet közben kézben tartott mobiltelefon használata,
  • útburkolati jel figyelmen kívül hagyása,
  • jogosítvány lejárt orvosi érvényessége,
  • forgalomból kivont gépjármű,
  • vezetés tiltott átengedése,
  • irányjelzés elmulasztása,
  • mozgáskorlátozott parkolóhely jogosulatlan igénybevétele,
  • biztonsági öv használatának elmulasztása,
  • tilos jelzésen áthaladás

miatt négy helyszíni és három közigazgatási bírságot szabtak ki, kilenc esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság folyamatosan végez hasonló ellenőrzéseket.

rendőrség

autó

közúti ellenőrzés

