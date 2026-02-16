ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 16. hétfő
Egy piros-fehér szélzsák lobog a szélben.
Nyitókép: Unsplash

Kíméletlenül tört be a hidegfront – brutális szelet mértek Öskünél

Infostart / MTI

A Bakony lábánál található településen egészen rendkívüli, több mint 130 kilométer per órás széllökést mért a műszer.

A Bakony keleti lábánál óránkénti 135,7 kilométeres széllökést mértek vasárnap – derül ki a HungaroMet Zrt. hétfői Facebook-bejegyzéséből.

Azt írták: vasárnap hidegfront halad át az ország felett, ami sokfelé viharos, erősen viharos, a Bakonyban és a Balaton térségében orkán erejű széllel zúdította a Kárpát-medencére a hideg, sarkvidéki levegőt.

Hozzátették: a kevésbé szeles helyeken felhős maradt az ég, így ezeken a területeken magasabb volt a minimum- és a maximum-hőmérséklet is. Megjegyezték: annak ellenére, hogy egyes részeken felhős volt az éjszaka, így is mindenütt fagypont alá hűlt a levegő, miután a szél is veszített erejéből.

A közzétett adatok szerint a legerősebb, óránkénti 135,7 kilométeres széllökést vasárnap Ösküben mérték. A hét utolsó napján a legmelegebbet Gyöngyösön regisztrálták, itt 7,2 Celsius-fok volt a legmelegebb órákban, míg Pécs Árpádtető meteorológiai állomáson mindössze 1,1 fokot mértek. Hétfőre virradóra a leghidegebb Gerecse tetőn volt, itt mínusz 9,7 fok volt, a legenyhébb pedig Szentes Mucsihát állomáson, ahol mínusz 1,1 fokot regisztráltak.

„Donald Trump támogatja Önt és a magyarokat, bármilyen helyzetben, nagyon szívesen segítséget nyújtunk, ha pénzügyekről is van szó. A novemberi látogatáson felfüggesztettük a szankciókat az orosz energia ügyeiben, mivel támogatjuk az Ön erőfeszítéseit. Az Egyesült Államok elismeri Orbán Viktor erőfeszítéseit a béke ügyében is" – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatóján a Karmelita kolostorban.
 

Szakértő: tett egy lépést a migrációs nyomás enyhítésére az EU, várjuk a hatást

Szakértő: tett egy lépést a migrációs nyomás enyhítésére az EU, várjuk a hatást

Komoly előrelépés, hogy az Európai Parlament módosította az uniós menekültügyi eljárásról szóló rendeletet – mondta az InfoRádióban Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Szerinte az új szabályok biztosan gyorsítanak majd a menedékjogi kérelmek elbírálásán, ugyanakkor kérdéses, hogy a kitoloncolás, a migránsok visszafogadása ezektől eredményesebb lesz-e.
