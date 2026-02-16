Drámai hír érkezett Grönlandról

A sziget fővárosában, Nuukban 0,1 Celsius-fok volt a havi középhőmérséklet, ami 7,8 fokkal haladja meg az utóbbi három évtized átlagát. A januári adat 1,4 fokkal magasabb az eddigi január havi rekordnál, amelyet 1917-ben regisztráltak. Idén a legmelegebb januári napon 11,3 Celsius-fok volt.

Grönland déli csücskétől a nyugati partig, 2000 kilométeres hosszúságban mindenütt havi rekordok dőltek meg - közölte a DMI. A Disko-öbölben fekvő Ilulissatban a januári átlaghőmérséklet -1,6 fok volt, 1,3 fokkal magasabb az 1929-es rekordnál, és 11 fokkal magasabb a szokásosnál.

Előfordul, hogy egy-két napra melegebb levegő árasztja el Grönlandot, de ilyen hosszan tartó és nagy területre kiterjedő rekordmeleg "világos jele annak, hogy valami változóban van" - mondta a meteorológiai intézet klimatológusa, Martin Olesen.

Az Északi-sarkvidék 1979 óta négyszer gyorsabban melegszik, mint a bolygó többi része - állapította meg egy kutatás, amelyet 2022-ben közölt a Nature tudományos folyóirat.