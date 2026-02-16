ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.52
usd:
318.61
bux:
124389.48
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
globális felmelegedés jégolvadás Grönland - Massive icebergs from Jakobshavn Glacier melting in Disko Bay on sunny summer evening, Ilulissat, Greenland.
Nyitókép: Paul Souders/Getty Images

Drámai hír érkezett Grönlandról

Infostart / MTI

A valaha mért legmelegebb volt az idei január Grönlandon, ahol a fővárosban 109 éves melegrekord dőlt meg - közölte a Dán Meteorológiai Intézet (DMI).

A sziget fővárosában, Nuukban 0,1 Celsius-fok volt a havi középhőmérséklet, ami 7,8 fokkal haladja meg az utóbbi három évtized átlagát. A januári adat 1,4 fokkal magasabb az eddigi január havi rekordnál, amelyet 1917-ben regisztráltak. Idén a legmelegebb januári napon 11,3 Celsius-fok volt.

Grönland déli csücskétől a nyugati partig, 2000 kilométeres hosszúságban mindenütt havi rekordok dőltek meg - közölte a DMI. A Disko-öbölben fekvő Ilulissatban a januári átlaghőmérséklet -1,6 fok volt, 1,3 fokkal magasabb az 1929-es rekordnál, és 11 fokkal magasabb a szokásosnál.

Előfordul, hogy egy-két napra melegebb levegő árasztja el Grönlandot, de ilyen hosszan tartó és nagy területre kiterjedő rekordmeleg "világos jele annak, hogy valami változóban van" - mondta a meteorológiai intézet klimatológusa, Martin Olesen.

Az Északi-sarkvidék 1979 óta négyszer gyorsabban melegszik, mint a bolygó többi része - állapította meg egy kutatás, amelyet 2022-ben közölt a Nature tudományos folyóirat.

Kezdőlap    Külföld    Drámai hír érkezett Grönlandról

időjárás

melegrekord

grönland

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája

Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája
Tudjuk, kik vagyunk mi és kik az ellenfeleink. Azt is tudjuk, hogy aláírtak egy titkos paktumot a Müncheni Biztonsági Konferencián, ennek a tartalmát is ismerjük – mondta a Fidesz országos listájának bemutatóján a miniszterelnök.
 

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Nem lesz vereség - Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megmentenék a Velencei-tavat a kiszáradástól, így néz ki a mesterterv

Megmentenék a Velencei-tavat a kiszáradástól, így néz ki a mesterterv

Gárdony városa kétmilliárd forintos vissza nem térítendő támogatásra pályázik a KEHOP Plusz program keretében, hogy megoldást találjon a Velencei-tó kritikusan alacsony vízszintjének problémájára. Az önkormányzat egy olyan csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kiépítését tervezi, amely összegyűjti a településre hulló esővizet, és ellenőrzött módon vezeti vissza a tóba - írta a Gárdony önkormányzata.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő számok derültek ki az Otthon Startról: erre senki sem számított

Elképesztő számok derültek ki az Otthon Startról: erre senki sem számított

Az Otthon Start Program elindítása óta már több mint 25 ezer kedvezményes lakáshitelt folyósítottak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

BBC Verify has seen US aircraft carrier USS Abraham Lincoln near Iran ahead of talks between the two countries

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 18:13
Hét évet kaphatnak a magyar nőket szexuálisan bántalmazó migránsok
2026. február 16. 16:47
Gumicukorral kínálta a légiutas-kísérőket, csak azt nem árulta el, hogy be fognak állni tőle
×
×
×
×