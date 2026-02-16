Elöregedik Európa, 45 éves vagy idősebb a lakosság fele

Az európai lakosság 2025. január 1-jei medián életkora 25 tagországban nőtt a megelőző tíz évben. Németországban és Máltán visszaesett, mindkét országban 0,4 évvel.

Az európai uniós országok közülük 19-ben a lakosság medián életkora kisebb volt az uniós átlagnál.

A legkisebb Írországban: 39,6 év,

a legnagyobb Olaszországban: 49,1 év.

Magyarországon a lakosok medián életkora 2025 elején 44,8 év volt, míg tíz évvel korábban 41,6 év volt.

A népesség öregedése leginkább Szlovákiában és Cipruson volt jellemző, ezekben az országokban 4 évvel emelkedett ez a mutató. Ezeket az országokat Olaszország (+3,9 év), Görögország és Lengyelország (mindegyikben +3,8 év), valamint Portugália (+3,7 év) követte.

Az EU lakosságát 2025. január 1-jén 450,6 millió főre becsülték.

Az EU lakosságának

14,4 százaléka 0–14 éves közötti,

63,6 százaléka 15–64 éves,

22 százaléka 65 év feletti.

A legidősebbek aránya 0,4 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és 2,9 százalékos növekedést a 10 évvel korábbi adatokhoz képest.

A tagországokban a 0-14 éves közötti gyermekek

legmagasabb aránya

Írországban (18,5 százalék),

Svédországban (16,8 százalék),

Franciaországban (16,6 százalék) volt,

a legalacsonyabb arányt

Olaszországban (11,9 százalék),

Máltán (12,1 százalék),

Portugáliában (12,6 százalék) regisztrálták.

2024-hez képest 2025-ben csak két tagországban, Luxemburgban és Németországban stagnált a gyermekek aránya, míg a többi EU-országban ez az arány csökkent.

Az idősek legnagyobb arányát a teljes népesség körében

Olaszország (24,7 százalék),

Portugália (24,3 százalék),

Bulgária (24 százalék)

jegyezte fel, míg a legkisebb arányokat

Luxemburg (15,2 százalék),

Írország (15,7 százalék),

Ciprus (18,3 százalék).

Közölték továbbá, hogy 2025 és 2100 között várhatóan csökkenni fog a 15-65 év közötti lakosság aránya. A 65 évesnél idősebbek 2100-ra az EU lakosságának 32,5 százalékát teszik majd ki, szemben 2025-ös 22 százalékkal – tették hozzá.