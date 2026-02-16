ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.9
usd:
319.3
bux:
126964.02
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A lengyel légierõ egyik F-16-os vadászgépe a Ramstein Legacy 2022 légvédelmi gyakorlaton, amelyet a NATO légi parancsnokság integrált légi- és rakétavédelmi (IAMD) gyakorlata keretében tartanak Poznanban 2022. június 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Jakub Kaczmarczyk

Szakértő: magas intenzitású háborúra készülnek a lengyelek

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Lengyelország félmillió fős tartalékot épít a hadserege mellé – ennek hátteréről kérdezte az InfoRádió Zeöld Zsombor Lengyelország-szakértőt.

A lengyel kormány magas készültségű tartalékot hoz létre, amely kiegészíti a professzionális hadsereget. Az ottani kormány nem gondolkodik a sorkatonaság kötelező visszaállításán, a tartalék mindössze ki fogja egészíteni azt az állományt, amit az elmúlt tíz év során a területvédő egységek és a területvédő erők kapcsán felépítettek – mondta el Zeöld Zsombor Lengyelország-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorandusza az InfoRádióban. Hozzátette, hogy az elmúlt évtized tanúsága szerint akkor van lényegi változás a lengyel hadsereg környékén, amikor valamilyen érezhető és tartós fenyegetettség érkezik külföldről.

A fenyegetettséget kimondatlanul is egyértelműen az oroszokhoz kötik

– hangsúlyozta. Ilyen esetekben van változtatás a finanszírozás területén, illetve a képességfejlesztés, vagy pedig a személyi állomány bővítésével kapcsolatban.

A mostani bejelentés magyarázata az is lehet, hogy február 5-én szűnt meg a nukleáris fegyverek korlátozásáról szóló Új START egyezmény, amely az Egyesült Államok és Oroszország között köttetett meg korábban. Donald Tusk lengyel miniszterelnök az elmúlt napokban járt Kijevben, ahol katonai vonatkozású megállapodásokat jelentettek be – emelte ki Zeöld Zsombor.

Mint elmondta, amerikai külpolitikai elemzőintézetek már 2022-ben elkezdték pedzegetni, hogy mi történne, ha az Egyesült Államoknak megváltozna a hozzáállása a hagyományos védelem fenntartását – minden olyan dolog, ami nem nukleáris illetően Európában. Az általuk felvázolt helyzetben

az európai NATO hagyományos védelmét egy lengyel–német duó kapná.

Zeöld Zsombor szerint Lengyelországban egy tartós és magas intenzitású háborúra próbálnak meg felkészülni. Ez vonatkozik az eszközbeszerzésekre is például, olyan képességeket próbáltak meg fejleszteni az elmúlt években, amelyekben a lengyel hadsereg „eddig nem igazán volt jó”. Szintén próbálják az ukrajnai háborúval kapcsolatos tapasztalatok alapján a mélységi csapásméréssel, vagy a drónok integrációjával kiegészíteni a képességeket – tette hozzá a Lengyelország-szakértő.

A nukleáris képességekkel kapcsolatban elmondta, hogy az nemcsak az atomfegyverek birtoklásáról szól, hanem olyan eszközök rendszerben tartásáról is, amelyek különböző atomfegyvereket célba tudnak juttatni. A lengyelek az elmúlt időszakban F-35-ös vadászgépek beszerzése mellett döntöttek, amelyek képesek nukleáris fegyverek hordozására is.

A nukleáris fegyverekkel kapcsolatos álláspont változásával kapcsolatos diskurzus a legmesszebb akkor ment el, amikor Donald Tusk miniszterelnök egy nyilatkozatban bejelentette, hogy bármilyen olyan képesség, amely növeli az ország biztonságát, a lengyelek számára követendő példa lehet. A nukleáris fegyverek beszerzésének viszont irdatlan a költsége, amely a lengyel gazdaság számára valószínűleg kitermelhetetlen – mondta el Zeöld Zsombor.

Kiemelte azt is, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megerősödtek a lengyel–francia kétoldalú védelmi kapcsolatok, kétoldalú szerződéseket is aláírtak.

Franciaország „nagyon-nagyon” nyíltan beszél arról, hogy a francia nukleáris védőernyőt egyes európai államokra is kiterjesztené.

Lengyelországban megvan a gondolkodás valamiféle nukleáris elrettentő erő felmutatásáról, viszont ez ☼ a szakértő szerint főként anyagi okokból kifolyólag – nem terjed ki saját atombomba, illetve atomfegyver beszerzésére.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: magas intenzitású háborúra készülnek a lengyelek

lengyelország

hadsereg

zeöld zsombor

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán küldöttség az elnöki kabinet vezetőjével, Kirilo Budanovval az élen már elindult Genfbe, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével megtartják a béketárgyalások következő körét kedden és szerdán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rab Árpád: ha nincs jövőképünk, sosem fogjuk tudni megépíteni a jövőt

Rab Árpád: ha nincs jövőképünk, sosem fogjuk tudni megépíteni a jövőt

&quot;Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket&quot; - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül optimista a technológiai fejlődéssel kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi criticised after saying all Epstein files have been released

Bondi criticised after saying all Epstein files have been released

Lawmakers, including those who wrote the law requiring their publication, argue the release is insufficient.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 06:36
Sebesült kormorán kopogtatott csőrével a klinika ajtaján
2026. február 16. 05:48
Donald Trump fontos bejelentést tett Gázával kapcsolatban
×
×
×
×