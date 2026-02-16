Szakértő: magas intenzitású háborúra készülnek a lengyelek

A lengyel kormány magas készültségű tartalékot hoz létre, amely kiegészíti a professzionális hadsereget. Az ottani kormány nem gondolkodik a sorkatonaság kötelező visszaállításán, a tartalék mindössze ki fogja egészíteni azt az állományt, amit az elmúlt tíz év során a területvédő egységek és a területvédő erők kapcsán felépítettek – mondta el Zeöld Zsombor Lengyelország-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorandusza az InfoRádióban. Hozzátette, hogy az elmúlt évtized tanúsága szerint akkor van lényegi változás a lengyel hadsereg környékén, amikor valamilyen érezhető és tartós fenyegetettség érkezik külföldről.

A fenyegetettséget kimondatlanul is egyértelműen az oroszokhoz kötik

– hangsúlyozta. Ilyen esetekben van változtatás a finanszírozás területén, illetve a képességfejlesztés, vagy pedig a személyi állomány bővítésével kapcsolatban.

A mostani bejelentés magyarázata az is lehet, hogy február 5-én szűnt meg a nukleáris fegyverek korlátozásáról szóló Új START egyezmény, amely az Egyesült Államok és Oroszország között köttetett meg korábban. Donald Tusk lengyel miniszterelnök az elmúlt napokban járt Kijevben, ahol katonai vonatkozású megállapodásokat jelentettek be – emelte ki Zeöld Zsombor.

Mint elmondta, amerikai külpolitikai elemzőintézetek már 2022-ben elkezdték pedzegetni, hogy mi történne, ha az Egyesült Államoknak megváltozna a hozzáállása a hagyományos védelem fenntartását – minden olyan dolog, ami nem nukleáris illetően Európában. Az általuk felvázolt helyzetben

az európai NATO hagyományos védelmét egy lengyel–német duó kapná.

Zeöld Zsombor szerint Lengyelországban egy tartós és magas intenzitású háborúra próbálnak meg felkészülni. Ez vonatkozik az eszközbeszerzésekre is például, olyan képességeket próbáltak meg fejleszteni az elmúlt években, amelyekben a lengyel hadsereg „eddig nem igazán volt jó”. Szintén próbálják az ukrajnai háborúval kapcsolatos tapasztalatok alapján a mélységi csapásméréssel, vagy a drónok integrációjával kiegészíteni a képességeket – tette hozzá a Lengyelország-szakértő.

A nukleáris képességekkel kapcsolatban elmondta, hogy az nemcsak az atomfegyverek birtoklásáról szól, hanem olyan eszközök rendszerben tartásáról is, amelyek különböző atomfegyvereket célba tudnak juttatni. A lengyelek az elmúlt időszakban F-35-ös vadászgépek beszerzése mellett döntöttek, amelyek képesek nukleáris fegyverek hordozására is.

A nukleáris fegyverekkel kapcsolatos álláspont változásával kapcsolatos diskurzus a legmesszebb akkor ment el, amikor Donald Tusk miniszterelnök egy nyilatkozatban bejelentette, hogy bármilyen olyan képesség, amely növeli az ország biztonságát, a lengyelek számára követendő példa lehet. A nukleáris fegyverek beszerzésének viszont irdatlan a költsége, amely a lengyel gazdaság számára valószínűleg kitermelhetetlen – mondta el Zeöld Zsombor.

Kiemelte azt is, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megerősödtek a lengyel–francia kétoldalú védelmi kapcsolatok, kétoldalú szerződéseket is aláírtak.

Franciaország „nagyon-nagyon” nyíltan beszél arról, hogy a francia nukleáris védőernyőt egyes európai államokra is kiterjesztené.

Lengyelországban megvan a gondolkodás valamiféle nukleáris elrettentő erő felmutatásáról, viszont ez ☼ a szakértő szerint főként anyagi okokból kifolyólag – nem terjed ki saját atombomba, illetve atomfegyver beszerzésére.