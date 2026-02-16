Élesen bírálja az OTP Bankot Dobrev Klára

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint rekordnyereség mellett nincs helye elbocsátásoknak – szerinte ez nem gazdasági kényszer, hanem hideg számítás.

„A siker fenntarthatósága és a kivívott versenypozíció biztosítása” érdekében közel 200 munkatárstól válik meg hamarosan az OTP Bank. A pénzintézet többek között a költséghatékonysággal indokolta vasárnap a döntését, a dolgozókat a napokban tájékoztatják majd. Azonban ezt Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke nem hagyta szó nélkül:

Mint mondja: a hírek szerint az OTP Bank – amelynek elnöke a multimilliárdos Csányi Sándor – több mint 200 ember elbocsátására készül, miközben a bank 2025-ben minden idők egyik legnagyobb profitját érte el: 886 milliárd forintot.

A politikus a párt sajtótájékoztatóján beszélt arról is, hogy szerinte ekkora nyereség mellett 200 ember megélhetését elvenni nem gazdasági kényszer, hanem hideg, számító döntés, sőt kapzsiság és embertelenség.

Kiemelte, amikor egy vállalat rekordprofitot termel, akkor nem az a kérdés, hogyan lehet még többet kisajtolni az emberek munkájából, hanem hogy hogyan lehet abból a sikerből részesíteni azokat is, akik nap mint nap megdolgoztak érte, emelni a fizetésüket, a juttatásaikat, vagy a fiatal diplomásokat, pályakezdőket arra ösztönözni, hogy Magyarországon maradjanak.

Az OTP dolgozói nem csupán számok egy Excel-táblában. Ők emberek, családapák, családanyák, fiatal pályakezdők, idősebb munkavállalók, akiknek hiteleik vannak, gyermekeik, terveik vannak. Felszólítjuk Csányi Sándort, hogy fejezze be a tömeges kirúgásokat, és ne az emberek sorsán nyerészkedjen! Egy banknak igenis társadalmi felelősséget is kell vállalnia, és aki Magyarország egyik leggazdagabb embereként, rekordprofit mellett embereket tesz utcára, az bűnt követ el a társadalom ellen.

Dobrev arról is szót ejtett, hogy a DK szerint csak egy erős baloldal lehet garancia arra a parlamentben, hogy a kormányváltás után olyan szabályokat alkossunk, amelyek megvédik a munkavállalókat a profitéhségtől. „Olyan Magyarországot akarunk, ahol a gazdasági siker közös siker, és nem csak néhány kiváltságos extraprofitja és dagadó bankszámlája” – hangoztatta.