ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.9
usd:
319.3
bux:
126964.02
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Horrort rendeztek a magyar kuruzslók egy fogorvosi rendelőben

Infostart

A Debreceni Törvényszék nyilvános ülésen hozott jogerős ítéletet annak a két vádlottnak az ügyében, akik fogorvosi képesítés nélkül végeztek beavatkozásokat két sértetten.

Az elsőfokon eljáró Debreceni Járásbíróság még tavaly március 12-én hirdetett ítéletet, amelyben a vádlottakat két rendbeli kuruzslás bűntettében mondta ki bűnösnek. Az elsőrendű vádlottat 10 hónap – 2 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte, 336 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta, valamint 5 évre eltiltotta a fogászati tevékenység gyakorlásától. A másodrendű vádlottal szemben 560 ezer forint pénzbüntetést szabott ki.

A törvényszék a minősítést megváltoztatta, és a vádlottakat egy rendbeli kuruzslás bűntettében mondta ki bűnösnek. Egyebekben az elsőfokú ítéletet – a felfüggesztett szabadságvesztést, a pénzbüntetéseket, valamint az elsőrendű vádlott 5 évre szóló eltiltását – helybenhagyta.

Az ítélet szerint a külföldön élő sértett 2021 júliusában magyarországi tartózkodása alatt fogászati panaszokkal keresett fel egy fogtechnikai műhelyt. Az ott technikusként dolgozó nő fogorvosi gyakorlatot színlelve megvizsgálta, és több fog eltávolítását javasolta. A beavatkozásra másnap, egy Hajdú-Bihar vármegyei rendelőben került sor, ahol a nyugdíjas, fogász szakképesítésű férfi – fogorvosi képesítés nélkül –

hét fogat húzott ki a sértettnek,

amiért mintegy 60 ezer forintot fizetett.

A sértett fia 2021 augusztusában szintén megjelent a rendelőben. A nő vizsgálat nélkül négy fog eltávolítását javasolta. A beavatkozás során az egyik fog beletört a beteg állkapcsába, ezért az eljárást félbeszakították. A fiatal férfi később szakorvosi ellátásban részesült.

A bíróság megállapítása szerint a vádlottak mindkét esetben fogorvosi képesítés nélkül végeztek egészségügyi beavatkozást.

A döntés jogerős.

Kezdőlap    Bűnügyek    Horrort rendeztek a magyar kuruzslók egy fogorvosi rendelőben

bíróság

fogorvos

kuruzslás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Fradi az új Pro Recco, a Vasas támogatót keres – vízilabda-BL-elemzés Faragó Tamástól

A Fradi az új Pro Recco, a Vasas támogatót keres – vízilabda-BL-elemzés Faragó Tamástól

A BL-csoportjában első helyen végző FTC-nek nemcsak az első kerete nagyon erős, hanem az utánpótlása is, ami folyamatosan merítési lehetőséget biztosít a szakmai stábnak arra, hogy az egyes meccseken újabb és újabb fiataloknak adjon játéklehetőséget – mondta az InfoRádióban a Nemzet Sportolója. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó szerint a Vasas jövője szempontjából az a fő kérdés, hogy sikerül-e új, tőkeerős szponzort találni vagy sem.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tömegesen menekülnek a szakemberek az Egyesült Államok egyik legfontosabb minisztériumából: kiderült, mi áll a háttérben

Tömegesen menekülnek a szakemberek az Egyesült Államok egyik legfontosabb minisztériumából: kiderült, mi áll a háttérben

Távozik posztjáról John Hurley, az amerikai pénzügyminisztérium szankciókért felelős helyettes államtitkára, miután hónapok óta tartó feszültség jellemezte viszonyát Scott Bessent pénzügyminiszterrel a szankciós politika irányvonalát illetően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rab Árpád: ha nincs jövőképünk, sosem fogjuk tudni megépíteni a jövőt

Rab Árpád: ha nincs jövőképünk, sosem fogjuk tudni megépíteni a jövőt

&quot;Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket&quot; - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül optimista a technológiai fejlődéssel kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi criticised after saying all Epstein files have been released

Bondi criticised after saying all Epstein files have been released

Lawmakers, including those who wrote the law requiring their publication, argue the release is insufficient.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 13:26
Kegyetlen bölcsődei dolgozó ellen emeltek vádat
2026. február 14. 17:39
74 év – kőkemény büntetések a furtai emberölés ügyében
×
×
×
×