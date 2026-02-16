Horrort rendeztek a magyar kuruzslók egy fogorvosi rendelőben

Az elsőfokon eljáró Debreceni Járásbíróság még tavaly március 12-én hirdetett ítéletet, amelyben a vádlottakat két rendbeli kuruzslás bűntettében mondta ki bűnösnek. Az elsőrendű vádlottat 10 hónap – 2 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte, 336 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta, valamint 5 évre eltiltotta a fogászati tevékenység gyakorlásától. A másodrendű vádlottal szemben 560 ezer forint pénzbüntetést szabott ki.

A törvényszék a minősítést megváltoztatta, és a vádlottakat egy rendbeli kuruzslás bűntettében mondta ki bűnösnek. Egyebekben az elsőfokú ítéletet – a felfüggesztett szabadságvesztést, a pénzbüntetéseket, valamint az elsőrendű vádlott 5 évre szóló eltiltását – helybenhagyta.

Az ítélet szerint a külföldön élő sértett 2021 júliusában magyarországi tartózkodása alatt fogászati panaszokkal keresett fel egy fogtechnikai műhelyt. Az ott technikusként dolgozó nő fogorvosi gyakorlatot színlelve megvizsgálta, és több fog eltávolítását javasolta. A beavatkozásra másnap, egy Hajdú-Bihar vármegyei rendelőben került sor, ahol a nyugdíjas, fogász szakképesítésű férfi – fogorvosi képesítés nélkül –

hét fogat húzott ki a sértettnek,

amiért mintegy 60 ezer forintot fizetett.

A sértett fia 2021 augusztusában szintén megjelent a rendelőben. A nő vizsgálat nélkül négy fog eltávolítását javasolta. A beavatkozás során az egyik fog beletört a beteg állkapcsába, ezért az eljárást félbeszakították. A fiatal férfi később szakorvosi ellátásban részesült.

A bíróság megállapítása szerint a vádlottak mindkét esetben fogorvosi képesítés nélkül végeztek egészségügyi beavatkozást.

A döntés jogerős.