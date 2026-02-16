Megmentett egy bántalmazott utast egy trolin a rendőrségi futár

A futár szolgálati helyére utazott a 80-as trolibuszon február 12-én, amikor hangos szóváltásra lett figyelmes. Egy férfi pénzt követelt egy fiatal utastól, aki a jármű eleje felé próbált menekülni. A támadója azonban utána ment, majd fenyegetni kezdte, végül arcon ütötte.

Az egyenruhás és egy másik utas közbelépett, így a férfi nem bántotta tovább a fiatalt. A buszvezető megállt és értesítette a segélyhívót – írja a police.hu.

A támadó ezt követően a jármű ablakán keresztül próbálta elhagyni a helyszínt, amit a rendőr többször megakadályozott, de a férfi végül elmenekült.

Az intézkedő munkatárs értesítette a 112-es segélyhívó központot, kérve, hogy küldjenek járőrt a helyszínre, miközben követte a tettest. A menekülő a metró irányába indult, majd egy villamosra szállt fel.

A kiérkező készenléti rendőrök a Vajda Péter utcai megállónál leszállították és átvizsgálták, majd átadták VIII. kerületi rendőröknek. Az ügyben önbíráskodás bűntett gyanúja miatt indult eljárás.