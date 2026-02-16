Kevesli Czeglédy Csabára a hét év fegyházat az ügyészség

Súlyosabb büntetésekért fellebbezett a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség Czeglédy Csaba és társai több mint 6 milliárd forintos adócsalási ügyében – közölte az ügyészség.

A közlemény szerint a főügyészség 2019. február 4-én emelt vádat Czeglédy Csaba mint a szombathelyi székhelyű Humán Operator Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője, valamint társai ellen. Őket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta.

A Kecskeméti Törvényszék pénteken

a több mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűncselekményekben bűnösnek mondta ki a vádlottakat, és ítéletében Czeglédy Csabával szemben 7 év fegyházat szabott ki és 13 társát is szabadságvesztésre ítélte.

A törvényszék 11 vádlottat – mint a bűncselekményeket bűnszervezetben elkövetőket – kizárt a feltételes szabadság lehetőségéből.

A főügyészség álláspontja szerint a vádlottakkal szemben a büntetési célokat jobban szolgáló, szigorúbb büntetés indokolt. Ezért a vádhatóság az ítélettel szemben súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztések kiszabásáért jelentett be fellebbezést – tudatta az ügyész.

A fellebbezés folytán az ügy másodfokon folytatódik.