A buszsávokra koncentrált a rendőrség, záporoztak a bírságok

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2026. február 11-én és 12-én Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve tartott ellenőrzést a Hegyalja, a Közraktár, a Nagykőrösi és a Soroksári úton – írja beszámolójában a BRFK. A buszsávok jogosulatlan használata miatt a két nap alatt 130 fővel szemben intézkedtek a rendőrök: 129 helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben szabálysértési feljelentést tettek.

Természetesen nem hagyták szó nélkül az egyéb szabálytalanságokat sem: záróvonalon áthaladás, menet közben kézben tartott mobiltelefon használata, útburkolati jel figyelmen kívül hagyása, jogosítvány lejárt orvosi érvényessége, forgalomból kivont gépjármű, vezetés tiltott átengedése, irányjelzés elmulasztása, mozgáskorlátozott parkolóhely jogosulatlan igénybevétele, biztonsági öv használatának elmulasztása, illetve tilos jelzésen áthaladás miatt négy helyszíni és három közigazgatási bírságot szabtak ki, kilenc esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek.