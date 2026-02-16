ARÉNA - PODCASTOK
Életének 93. évében, február 5-én éjjel elhunyt Vásáry Tamás, a nemzet mûvésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoramûvész, karmester, a Szent István Rend birtokosa a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) rendes tagja. A felvétel 2020. november 24-én készült Budapesten.
Nyitókép: Cseke Csilla

Közölték Vásáry Tamás búcsúztatásának részleteit

Infostart / MTI

Március 11-én 15 órakor búcsúztatják Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművészt, karmestert a Fiumei Úti Sírkertben a Református Egyház szertartása szerint – közölte a Magyar Művészeti Akadémia.

Vásáry Tamást a Magyar Művészeti Akadémia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Magyar Rádió Művészeti Együttesei, a Zeneakadémia, Újbuda Önkormányzata, Debrecen MJV Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a saját halottjának tekinti.

Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, karmester, a nemzet művésze, a Szent István Rend birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja február 5-én, életének 93. évében hunyt el.

gyász

búcsúztatás

vásáry tamás

