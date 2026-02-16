Fontos megállapodást írt alá Magyarországon az amerikai külügyminiszter – a nap hírei

Atomenergiaügyi megállapodást írt alá Magyarországon az amerikai külügyminiszter. Orbán Viktor miniszterelnök szívélyes, baráti és komoly megbeszélésként jellemezte tárgyalását Marco Rubio-val. Egyezményt kötöttek az olaj és a gáz területén is, és tárgyaltak arról is, hogy a Mol milyen feltételek mellett tudja megvásárolni a szerbiai NIS olajfinomítóját.

A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezi a Mol az Energiaügyi Minisztériumnál, a régió ellátásbiztonságának fenntartása érdekében, és megkezdték a finomítóik tengeri úton történő ellátását. Hangsúlyozták azt is, hogy nincs veszélyben az üzemanyag-ellátás. Január 27. óta ugyanis nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába.

Horvátország kész segíteni Magyarország és Szlovákia kőolajellátását az ukrajnai tranzit leállását követően, az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával - közölte az X-en horvát gazdasági miniszter. Ante Susnjar azt írta: Horvátország felelősen és átláthatóan járt el a regionális energiabiztonság ügyében, és nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag-ellátása veszélybe kerüljön.

Azonnali és érdemi béremelést követelve, elnökségi petíciót adott át a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete a kulturális miniszternek. Az érdekképviselet közleménye szerint a könyvtári, levéltári, múzeumi és közművelődési dolgozók jövedelmi helyzete tarthatatlanná vált.

A gödi Samsung-gyár hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvének kiadására utasította a Pest megyei kormányhivatalt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A NAIH szerint a kormányhivatal megsértette Tordai Bence független képviselő közérdekű adatok megismeréséhez való jogát, amikor nem adta ki a dokumentumot.

Eddig 182 gigabájtnyi, főként dokumentumokból álló adatot vizsgálnak a hatóságok az MNB ügyében, ezért az eljárás elhúzódására számít a legfőbb ügyész. Nagy Bálint szerint a nyomozás vége nyár elejére tehető. Hozzátette: az ügynek jelenleg 11 gyanúsítottja van.

Közzétette országos listáját a Fidesz–KDNP. Az országos listát az előző választáshoz hasonlóan most is Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Kövér László vezeti, majd őket Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője és alelnöke követi. Az ötödik helyen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerepel. Lázár János a 20., Rogán Antal a 23. helyre került.

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint radikális változásokat irányoz elő az Európai Bizottság következő 7 éves uniós költségvetési javaslata, elsősorban a mezőgazdasági és kohéziós politikák rovására, a versenyképességi és védelmi kiadások javára. Bóka János hangsúlyozta: a jelenlegi támogatási szint fenntartása létkérdés a visegrádi gazdáknak.

Mintegy 70 civil szervezet közös nyilatkozatban szólította fel az Európai Unió intézményeit, hogy ne fogadják el az illegális migránsok kiutasítására vonatkozó új rendeletjavaslatot. Az indoklás szerint ez egész Európában fokozná a kiutasításokat és az unión kívüli őrizeti központokba történő átszállításokat.

Az ukrán elnök szerint Oroszország tömeges csapást készít elő Ukrajna ellen. Volodimir Zelenszkij utasította a légierő parancsnokát, a védelmi minisztert, valamint az állami áramszolgáltató vezetőjét, hogy készítsenek elő további védelmi intézkedéseket.

Több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a Gázai övezet újjáépítésére és humanitárius segítségre a Béketanács tagállamai – jelentette be az amerikai elnök. A testület csütrötökön tart csúcstalálkozót Washingtonban.

Fizetés nélkül dolgoznak az amerikai repülőterek biztonsági alkalmazottai az újabb részleges kormányzati leállás miatt. A hétvégén megszűnt az Egyesült Államok belbiztonsági minisztériumának szövetségi finanszírozása, miután a Kongresszus nem tudott megállapodni az új költségvetésről.

Hét európai országban - Ausztriában, Csehországban, Görögországban, Romániában, Dániában, Finnországban és Norvégiában - indítja el ételkiszállító üzletágát idén az Uber. A vállalat a következő 3 évben 1 milliárd dolláros forgalomnövekedést vár a bővítéstől.

Májustól Afrika csaknem minden országa esetében nulla importvámot alkalmaz Kína. Hszi Csin ping elnök az Afrikai Unió vezetőjének küldött üzenetében közölte: a könnyítés minden olyan afrikai országra vonatkozik, amellyel Peking diplomáciai kapcsolatban áll.

Hatalmas károkat okozott a Franciaországon és Olaszországon átvonuló Nils vihar. Az óránkénti 180 kilométeres sebességű szél épületeket rongált meg, a megáradt folyók utakat öntöttek el, a földcsuszamlások pedig több települést elzártak a külvilágtól. Kiterjedt áradásokat okoztak az egymást követő viharok Spanyolországban és Portugáliában is.

Kisiklott egy több mint 80 utast szállító vasúti szerelvény Svájcban, a hegyről lezúduló lavina miatt. A baleset a Svájci-Alpoktól nem messze, Wallis-kanton területén következett be, Stockgraben térségében. Több ember megsérült.

Összeomlott Pugliában a délolasz partvidék híres sziklaképződménye, a "szerelmesek íve". A boltívet alkotó szikla épp Valentin-napon roskadt a tengerbe, a térségben pusztító viharok következtében.