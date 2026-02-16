ARÉNA - PODCASTOK
Felbocsátják az Astrobotic amerikai vállalat Peregrine holdraszálló egységét a világűrbe juttató Vulcan Centaurt, a United Launch Alliance amerikai vállalat nagy teherbírású hordozórakétáját a floridai Cape Canaveral Kennedy Űrközpontjában 2024. január 8-án. A Boeing és a Lockheed Martin közös vállalkozásaként létrehozott ULE vadonatúj Vulcan űrrakétájának küldetése, hogy az 1972-es Apollo-misszió óta először ismét amerikai robotot juttasson el égi kísérőnkre. A Peregrine (Vándorsólyom) a tervek szerint február 23-án landol a Hold felszínén minta- és adatgyűjtés céljából.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

Veszélyben a NASA holdmissziója, újabb hibát fedeztek fel

Infostart

Azt követően, hogy a NASA márciusra halasztotta az Artemis-2 holdmisszió kilövését, csütörtökön újabb teszteket végeztek a szivárgások kapcsán. Habár a legtöbb érték alacsonyabb volt, mint legutóbb, több kulcsfontosságú dolgot nem sikerült ellenőrizni.

Mint arról az Infostart is beszámolt, február 2-án a NASA bejelentette, hogy márciusra elhalasztják az Artemis-2 űrküldetést, miután az üzemanyag-feltöltési főpróbán hidrogénszivárgást észleltek.

A szivárgás a rakéta központi fokozatának illesztőegységénél történt, ahol a folyékony hidrogént eljuttatják a hajtóművekhez. A teszt során kétszer is le kellett állítani a hidrogén feltöltését a rakéta alján történő felhalmozódás miatt. A tesztelést emellett időszakos hangkimaradások, valamint a kapszula lezárásának elhúzódása is megnehezítette.

Jared Isaacman, a NASA vezetője szombaton közölte, hogy csütörtökön elvégeztek egy tesztet a szivárgási értékekre fókuszálva. A legtöbb adat „lényegesen alacsonyabb” volt a korábbiaknál, de a legkritikusabb, gyorstöltési szakaszt nem sikerült ellenőrizni – írja az Ars Technica beszámolója nyomán az Index.

Azt viszont megállapították, hogy a teljes üzemanyag-feltöltési és visszaszámlálási főpróbát már a jövő héten megkísérelhetik. Jared Isaacman közölte, ha ezen a próbán mindent renden találnak, akkor legkorábban március elején útnak indulhat az Artemis-2 küldetés, négy űrhajóssal a fedélzetén.

John Honeycutt, az Artemis-2 küldetés egyik vezetője elmondta, hogy a NASA a megengedett hidrogénkoncentrációt 4 százalékról 16-ra emelte, mivel arra jutottak, hogy ezen a szinten a hidrogén még nem gyullad meg a csatlakozási pont környezetében. Február elején azonban a tankolási főpróbán mért szivárgás ezt a megemelt küszöbértéket is meghaladta.

