25 milliót nyúlt le a két trafikos nő

A bíróság által megállapított tényállás szerint az elsőrendű vádlott egy ajkai dohánybolt boltvezetői feladatát látta el, a másodrendű vádlott pedig ugyanott eladóként dolgozott, feladatkörükbe tartozott a vevők kiszolgálása, a rájuk bízott pénztárgép és a termékek értékesítéséből származó bevétel kezelése, az árukészlet feltöltése és a leltárral kapcsolatos feladatok elvégzése. A vádlottak munkavégzésük során külön munkarendben, napi bontásban, eltérő műszakban dolgoztak, azonban a készletellenőrzést, a leltárt közösen végezték, a leltárhiánnyal tisztában voltak.

A vádlottak az árukészlet értékesítése során a vevő által megvásárolni kívánt árut az elektronikus leolvasóval az árucikk azonosítása és értékének megállapítása érdekében a rendszerbe beolvasták, azonban az úgynevezett „tételstornó” funkció alkalmazásával a beolvasott árut törölték a rendszerből vagy az eladási műveletet „megszakítva” keltették a tulajdonos felé azt a látszatot, hogy nem került sor tényleges értékesítésre. Ezzel szemben az áru kiadásával egyidejűleg a vevőtől készpénzben átvették az áru ellenértékét, azonban azt a pénztárba nem fizették be, hanem az ily módon megszerzett készpénzt jogtalanul eltulajdonították.

Az elsőrendű vádlott 2021. január 1. és 2023. szeptember 14. napja között a fenti módokon összesen 10,7 millió forint, míg a másodrendű vádlott közel 14,3 millió forint összegben tulajdonított el készpénzt.

Ezen felül a másodrendű vádlott 2022. január 1. és 2023. szeptember 14. napja között a rábízott árukészletből a vételár kifizetése nélkül jogtalanul eltulajdonított 366 darab dohánytöltetet közel 725 000 forint értékben.

A Veszprémi Törvényszék tájékoztatása szerint a fentieken túl a bíróság kötelezte a 40 éves elsőrendű vádlottat, hogy fizessen meg a sértett részére 10,7 millió forint összegű kártérítést, míg a 31 éves másodrendű vádlott több mint 15 millió forint kártérítést köteles megfizetni. A vádlottak viselik az ezzel kapcsolatosan felmerült több mint 150 000 forint összegű eljárási illetéket is. Kötelezte továbbá a bíróság az elsőrendű vádlottat 35 000 forint bűnügyi költség megfizetésére.

Az ítéletet a vádlottak és a védők rögtön tudomásul vették, míg az ügyész, aki mindkét vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt, végül 3 nap gondolkodási idő után vette tudomásul azt, így az ítélet jogerőre emelkedett.