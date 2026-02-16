ARÉNA - PODCASTOK
woman hand using ergonomic vertical mouse during working on Adjustable desk, prevention wrist pain. De Quervain s tenosynovitis, Intersection Symptom, Carpal Tunnel or Office syndrome concept
Nyitókép: Panuwat Dangsungnoen/Getty Images

Vállalkozók figyelem, fontos változás élesedik hamarosan!

Infostart / MTI

A változás minden egyes magyarországi egyéni vállalkozót érint, a régi rendszerrel már csak márciusig lehet új bejelentést benyújtani.

Megújul az Ügysegéd, az egyéni vállalkozók elektronikus bejelentőfelülete – adta hírül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A sikeres tesztidőszak után február 19-től élesedik a Vállalkozói Ügysegéd, amely a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) keresztül érhető el. A felkészülést és a zökkenőmentes átállást segíti a NAV azzal, hogy március 1-ig még a régi felület, a Webes Ügysegéd is használható.

A több mint 600 ezer magyarországi egyéni vállalkozó hivatalos ügyintézéseiben rendszeresen használja a NAV felületeit. Az adatváltozásokkal együtt átlagosan havi 15 ezer egyéni vállalkozói bejelentést fogad és rögzít a hivatal bejelentőfelülete és adatbázisa.

A változás minden egyéni vállalkozót érint. Március 2-ától a Webes Ügysegéd vállalkozói moduljával új bejelentés már nem nyújtható be, ettől az időponttól már csak az ÜPO-s felület szolgál az ügyintézésre.

A közlemény szerint az új ügysegéd egyszerűbb, gyorsabb és könnyebben használható, a NAV honlapjáról is könnyen elérhető, okostelefonra optimalizált felület. Az adóhivatal jelentős előrelépésként említette, hogy az új oldalon a vállalkozó képviselője, meghatalmazottja teljeskörűen intézheti a vállalkozással kapcsolatos ügyeket, bejelentéseket, ha rendelkezik az egyéni vállalkozói nyilvántartással kapcsolatos ügyekre bejelentett meghatalmazással.

Az intézhető ügykörök, a bejelenthető adatok, valamint a választható és kötelező nyilatkozatok köre nem változik. Az új szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a megszokott módon lehessen bejelenteni a vállalkozói tevékenység szüneteltetését, a szünetelést követő folytatást, valamint a vállalkozás megszüntetését. Az Ügysegéddel továbbra is igényelhető hiteles igazolás az egyéni vállalkozás adatairól. A nyilvántartásba bejegyzett adatok az új felületen is megtekinthetők – ismertette a NAV.

