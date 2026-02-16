„Ha nem sikerül, fenékbe leszek rúgva” – Dárdai Pál őszintén beszélt az Újpest céljairól

Az Újpest labdarúgócsapata múlt hétvégén megszerezte idei első győzelmét tétmérkőzésen: a lila-fehérek hazai pályán 2–1-re nyertek a DVSC ellen, és jelenleg a 8. helyen állnak a bajnoki tabellán. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát és a Hertha volt vezetőedzőjét, Dárdai Pált decemberben nevezték ki az Újpest FC sportigazgatójának. A 49 esztendős szakember 29 év után köszönt el a Herthától, és újpesti kinevezésekor megerősítette korábbi kijelentését, amely szerint 50 éven felül már nem szeretne edzősködni.

Dárdai Pál a Mol Pályán kívül című podcastműsorának a vendége volt még a Ferencváros elleni derbi (0–3) előtt, és a beszélgetés során egyebek mellett részletesen beszélt a célokról, arról, miért inspirálja az újpesti lehetőség, valamint elmondta a véleményét a magyar szabályról, továbbá a magyar és a német utánpótlás-nevelés közötti különbségekről is.

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint a korábbi szövetségi kapitány az interjúban úgy fogalmazott, „nem alibizni” jött Újpestre, nagyon fontosnak tartja a személyes jelenlétet a szakmai munka során. Mint mondta, érzi a szurkolók bizalmát, de nem akar ígérgetni, mert szerinte az „butaság”. A saját vezetői stílusát így jellemezte: „elefánt vagyok, úgyhogy nem sokáig szoktam szórakozni, megmondom a véleményemet, ha tetszik, ha nem”. Nem tarja magát haragtartónak, csak az őszinteséget szereti, a háttérbeszédet kevésbé.

A mentalitás kérdésére rátérve kifejtette: mindig az adott környezet dönt. Úgy véli, a magyar és a német minták keveredhetnek, és mindkettőnek megvan a maga előnye és hátránya. A német sportközeg fő erényei közé a precizitást, a jó munkamorált és a fizikumot sorolta. Dárdai Pál szerint itthon sokat fejlődött az infrastruktúra, de még mindig hiányzik az alap.

„Még mindig nem nevelünk atlétákat”

– figyelmeztetett.

Azt gondolja, a modern futball logikája nem bonyolult: előbb legyen a játékos stabil, erős, arányos atléta, és erre jöhet rá a játékintelligencia, a technika, a megfelelő döntéshozatal. Hangsúlyozta: nincs baja a bizonyos körökben sokat kritizált magyar szabállyal, a fiatal szabállyal viszont már igen, de ezt részletesen nem fejtette ki. Azt ugyanakkor célként tűzte ki, hogy az utánpótlást is megerősítsék Újpesten, mert ahogy fogalmazott, nem csak szurkolókat akarnak nevelni.

Miért volt vonzó az újpesti ajánlat?

Dárdai Pál a beszélgetés során elárulta, annak idején Világi Oszkár szerette volna őt Dunaszerdahelyre csábítani, hogy a DAC-nál vállaljon munkát. Innen eredeztethető a Mol-kapcsolat, hiszen immár az Újpest FC-nek is a magyar olajvállalat a főszponzora. Később Tusnádfürdőn megismerkedett Hernádi Zsolttal, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójával, valamint Ratatics Péterrel, az Újpest FC elnökével. A lila-fehér klub három korábbi futballistája, Szélesi Zoltán (jelenleg vezetőedző), Lőw Zsolt és Egressy Gábor (jelenleg az Újpest FC tanácsadója) pedig a jó barátja. Dárdai Pál számára pedig

ez a kötődés volt a legfontosabb, ami a személyes motivációt jelenti neki Újpesten.

Őszintén beszélt arról is, milyen anyagi vonzata van az újpesti szerepvállalásának. „Ha valaki az orromhoz vágná: pénz, meg kell fizetni azt, hogy eljöttem Berlinből, én azt gondolom, hogy még így is korrekt voltam. Ha sikerül a történet, akkor nagyon olcsó volt a Molnak, mert ugye ők vették meg ezt a klubot. Ez egy ilyen egyszerű történet, és ez így is van” – jegyezte meg.

Az Újpest FC céljaival kapcsolatban sem kertelt, konkrét elvárásokat fogalmazott meg. A fokozatos építkezés jegyében idén a bennmaradás a cél, a következő szezonban a 3-6. hely valamelyikét szeretnék megszerezni,

a 2027/2028-as idényben pedig az első háromban végeznének az NB I-ben.

„Ha ez nem sikerül, fenékbe leszek rúgva” – tette hozzá.

A beszélgetés során azt is megkérdezték Dárdai Páltól, el tudja-e képzelni, hogy később valamelyik fia Újpesten játsszon. Úgy véli, ha meglesz az új, megfelelő környezet, „könnyebb lesz komoly futballistákat Újpestre csalogatni”. Mint mondta, éppen az a feladata, hogy megteremtse a méltó körülményeket.

„Az ország szerencséje, hogy Orbán Viktor futballista volt”

Dárdai Pál az interjúban arra is kitért, hogy szerinte a rendszerváltás után „nagyon magára hagyták” a magyar labdarúgást, ami nemcsak pénz-, hanem vezetői hiány formájában is megjelent: túl sok korábbi vezéregyéniség nem lett később valódi vezető, a sportág arca. „Politikamentesen mondom, tényleg, mert most ne az jöjjön, hogy akkor itt az ember politizál, de én azt gondolom, hogy ha Orbán Viktor nem szereti ennyire a labdarúgást, mert focizott, mert futballista volt, ami az ország szerencséje, akkor más lett volna pumpálva. Enélkül nem tudnánk itt tartani” – fogalmazott Dárdai Pál.

A korábbi szövetségi kapitány azt mondta, profi környezet nélkül nincs tartós nemzetközi kiugrás. Azt gondolja, a profi játékos nem attól profi, mert profi fizetést kap, hanem attól, hogy minden téren profi feltételek között él, profi teljesítményt várnak el tőle, amiért profi fizetés jár.

A teljes beszélgetést itt lehet megnézni: