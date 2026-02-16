ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.56
usd:
318.57
bux:
124389.48
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Konyhakés egy fából készült asztalon.
Nyitókép: Getty Images/Indigo-stock

Dráma az iskolában, meg akarta ölni őt gúnyoló osztálytársait az általános iskolás diák

Infostart / MTI

A Miskolci Törvényszék emberölés előkészületének bűntette miatt jogerősen 1 év 10 hónap szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a fiatalkorút, aki meg akarta ölni az őt gúnyoló osztálytársait.

Mint írták, a vádlott egy borsodi általános iskola tanulója volt, osztálytársai rendszeresen csúfolták, megalázták és ez lelkileg rendkívül megviselte őt. Két évvel ezelőtt a fiú egy késsel ment az intézménybe, hogy megtorolva osztálytársai viselkedését megölje őket.

Az egyik órán a fiú elővette a kést, amelynek pengéjét a nyelvén húzogatta, mire azt a tanár elvette tőle és átadta az igazgatónak. Az igazgató értesítette a terhelt édesanyját, aki elment a gyermekéért és hazavitte őt – olvasható a közleményben.

A diák a történtek miatt igazgatói felhívásra nem ment iskolába, ezért két nappal később online üzent az osztályfőnökének: az iskolába bevitt késsel az volt a szándéka, hogy osztálytársait megölje. A következő napon olyan bejegyzést tett közé az interneten, hogy lakókörnyezetében mindenki fizetni fog, amiért ő szenvedett – írták.

A sajtóanyag szerint a fiú megírta a pedagógusnak azt is, hogy másnap bemegy az iskolába és valamennyi osztálytársát megöli. Emiatt a tanárnő értesítette az intézmény igazgatóját és feljelentést tettek a rendőrségen.

Az ítélethozatalkor a törvényszék súlyosító körülményként értékelte a vádlott kitartó szándékát tükröző magatartás-sorozatot, azt, hogy a fenyegetés célpontjában diákok álltak, továbbá azt is, hogy az eset az iskolában és a településen a köznyugalmat megzavarta. Enyhítő körülmény volt a fiú részbeni beismerő vallomása, őszinte megbánása, az őt ért előzményi iskolai abúzusok ténye, egészségi állapota és az elkövetés óta eltelt idő.

Kezdőlap    Belföld    Dráma az iskolában, meg akarta ölni őt gúnyoló osztálytársait az általános iskolás diák

miskolci törvényszék

zaklatás

általános iskola

emberölés előkészülete

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája

Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája
Tudjuk, kik vagyunk mi és kik az ellenfeleink. Azt is tudjuk, hogy aláírtak egy titkos paktumot a Müncheni Biztonsági Konferencián, ennek a tartalmát is ismerjük – mondta a Fidesz országos listájának bemutatóján a miniszterelnök.
 

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Nem lesz vereség - Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hónapokig bujkált a tengeren a szankciós listás óriástanker, most lecsaptak rá az amerikaiak

Hónapokig bujkált a tengeren a szankciós listás óriástanker, most lecsaptak rá az amerikaiak

Az amerikai haditengerészet az Indiai-óceánon feltartóztatta a Veronica III nevű, szankciók alatt álló tankhajót, amelyet a Karib-tengertől kezdve követtek nyomon. A művelet a Venezuelához köthető illegális olajszállítmányok elleni fellépés része - közölte a Sky News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait

Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait

Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Navalny's mother says she always knew he was murdered after poison finding

Navalny's mother says she always knew he was murdered after poison finding

On the second anniversary of his death, Lyudmila Navalnaya says her son did not "simply die in prison".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 17:37
Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája
2026. február 16. 17:09
Gond van egy dubai-típusú édességgel, kivonták a forgalomból
×
×
×
×