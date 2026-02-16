Az EU egy biztost küld a Béketanács washingtoni ülésére

Közölte: a biztos az Európai Bizottsághoz érkezett meghívásra utazik az Egyesült Államokba, és a tanácskozásnak a Gázai övezettel foglalkozó szakaszán vesz részt.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság nem válik a testület tagjává, a részvétel kizárólag az Európai Unió régóta fennálló kötelezettségvállalásához kapcsolódik a gázai tűzszünet végrehajtásának támogatásában, valamint a háború utáni újjáépítést célzó nemzetközi erőfeszítésekben.

Az Európai Bizottság már korábban megerősítette, hogy elnöke, Ursula von der Leyen meghívást kapott a találkozóra, ugyanakkor fenntartásait fejezte ki a kezdeményezés ENSZ-szel való összeegyeztethetőségével kapcsolatban.