Donald Trump amerikai elnök beszél az általa javasolt Béketanács alapokmányának aláírása elõtt az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Az EU egy biztost küld a Béketanács washingtoni ülésére

Infostart / MTI

Dubravka Suica, a Földközi-tenger térségéért felelős uniós biztos a héten Washingtonba utazik, ahol részt vesz a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanács első ülésén - erősítette meg Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője.

Közölte: a biztos az Európai Bizottsághoz érkezett meghívásra utazik az Egyesült Államokba, és a tanácskozásnak a Gázai övezettel foglalkozó szakaszán vesz részt.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság nem válik a testület tagjává, a részvétel kizárólag az Európai Unió régóta fennálló kötelezettségvállalásához kapcsolódik a gázai tűzszünet végrehajtásának támogatásában, valamint a háború utáni újjáépítést célzó nemzetközi erőfeszítésekben.

Az Európai Bizottság már korábban megerősítette, hogy elnöke, Ursula von der Leyen meghívást kapott a találkozóra, ugyanakkor fenntartásait fejezte ki a kezdeményezés ENSZ-szel való összeegyeztethetőségével kapcsolatban.

Kezdőlap    Külföld    Az EU egy biztost küld a Béketanács washingtoni ülésére

európai bizottság

dubravka suica

béketanács

