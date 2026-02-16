ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.53
usd:
318.52
bux:
124389.48
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elkészült autók a Volkswagen (VW) zwickaui összeszerelőüzeménél 2020. február 25-én. Az előző napon újraindult a koronavírus terjedése miatt leállított termelés a Volkswagen legtöbb kínai gyárában. A járműgyártásban világelső Volkswagen-csoport januári eladásai éves szinten 11,3 százalékkal estek Kínában, amely a világ legnagyobb járműpiaca.
Nyitókép: MTI/EPA/Uwe Meinhold

Félelem és rettegés a Volkswagennél, újabb megtakarításról döntöttek

Infostart

A Volkswagen 2028‑ig 20 százalékkal szeretné csökkenteni kiadásait, ami akár 60 milliárd eurós megtakarítási programot jelenthet, az intézkedés minden márkát, illetve költségterületet érinthet. A cégcsoport terve, hogy jelentősen javítsa a nyereségességet az évtized végéig.

Költségcsökkentési programot tervez a Volkswagen. 2028 végéig 20 százalékkal szeretnék mérsékelni a cég kiadásait a teljes csoporton belül – írja a hvg.hu. A Manager Magazin értesülése szerint a megtakarítási program minden márkát és költségterületet érinthet, és összesen mintegy 60 milliárd eurós volumenű lehet.

A beszámolók szerint Oliver Blume vezérigazgató és Arno Antlitz pénzügyi igazgató január közepén ismertette a terveket a vállalat felső vezetőivel. A cél, hogy a Volkswagen alacsonyabb költségek mellett is nyereséges maradjon. A tervek között egyes gyárak bezárásának a lehetősége is felmerült, de erről nem közöltek hivatalos részleteket.

A Volkswagen jövedelmezősége miatt egyre nagyobb az aggodalom. A vállalatot különösen érzékenyen érinti a kínai piac lassulása, az amerikai vámok hatása, valamint az egyre erősödő verseny, különösen az elektromos autók szegmensében. A pénzügyi nyomást jelzi az is, hogy

az S&P hitelminősítő nemrég negatívra rontotta a Volkswagen kilátásait.

A mostani terv kiegészíti a Volkswagen márka korábbi megtakarítási programját, amelynek célja az volt, hogy jelentősen javítsa a nyereségességet az évtized végéig. A cég hivatalosan még nem kommentálta részletesen az új költségcsökkentési intézkedésekről szóló értesüléseket.

Kezdőlap    Gazdaság    Félelem és rettegés a Volkswagennél, újabb megtakarításról döntöttek

költségcsökkentés

volkswagen

oliver blume

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány

Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány

Japánban a gazdaság zsugorodásának megállításán kívül kritikus demográfiai folyamatokat is meg kell változtatnia az új miniszterelnöknek, Takaicsi Szanaénak. Mint az InfoRádió Aréna című műsorában Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája elmondta, az is kérdés, mit üzen, hogy Donald Trump amerikai elnök előbb találkozik a japán vezetővel, mint hogy Kínába utazna.
Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája

Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája

Tudjuk, kik vagyunk mi és kik az ellenfeleink. Azt is tudjuk, hogy aláírtak egy titkos paktumot a Müncheni Biztonsági Konferencián, ennek a tartalmát is ismerjük – mondta a Fidesz országos listájának bemutatóján a miniszterelnök.
 

Szakértő az Orbán-Rubio találkozóról: ez erős fegyvertény a kormány számára

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

Orbán Viktor és Donald Trump barátsága ide vezetett

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Nem lesz vereség - Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pályát váltott a forint – de a csúcstámadás egyelőre várat magára

Pályát váltott a forint – de a csúcstámadás egyelőre várat magára

Hosszabb útkeresés után az erősödés irányába lépett a forint, azonban az este előtt úgy látszik, már az egy egységnyi távolságot is elvesztette az egy héttel ezelőtti csúcsához képest.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is

Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is

A Budapest Bamako 2026-ban is elindult január végén, valamint már lehet nevezni a Bamako rally 2028-as versenyére is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

BBC Verify has seen US aircraft carrier USS Abraham Lincoln near Iran ahead of talks between the two countries

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 20:23
Meglepő fordulat az albérletpiacon – új számok érkeztek
2026. február 16. 19:20
Drágulás jöhet a napelemeknél
×
×
×
×