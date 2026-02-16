Félelem és rettegés a Volkswagennél, újabb megtakarításról döntöttek

Költségcsökkentési programot tervez a Volkswagen. 2028 végéig 20 százalékkal szeretnék mérsékelni a cég kiadásait a teljes csoporton belül – írja a hvg.hu. A Manager Magazin értesülése szerint a megtakarítási program minden márkát és költségterületet érinthet, és összesen mintegy 60 milliárd eurós volumenű lehet.

A beszámolók szerint Oliver Blume vezérigazgató és Arno Antlitz pénzügyi igazgató január közepén ismertette a terveket a vállalat felső vezetőivel. A cél, hogy a Volkswagen alacsonyabb költségek mellett is nyereséges maradjon. A tervek között egyes gyárak bezárásának a lehetősége is felmerült, de erről nem közöltek hivatalos részleteket.

A Volkswagen jövedelmezősége miatt egyre nagyobb az aggodalom. A vállalatot különösen érzékenyen érinti a kínai piac lassulása, az amerikai vámok hatása, valamint az egyre erősödő verseny, különösen az elektromos autók szegmensében. A pénzügyi nyomást jelzi az is, hogy

az S&P hitelminősítő nemrég negatívra rontotta a Volkswagen kilátásait.

A mostani terv kiegészíti a Volkswagen márka korábbi megtakarítási programját, amelynek célja az volt, hogy jelentősen javítsa a nyereségességet az évtized végéig. A cég hivatalosan még nem kommentálta részletesen az új költségcsökkentési intézkedésekről szóló értesüléseket.