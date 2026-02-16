ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.54
usd:
318.6
bux:
124389.48
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Hét évet kaphatnak a magyar nőket szexuálisan bántalmazó migránsok

Infostart / MTI

A szicíliai Catania bíróságán az ügyész két vádlottra hét év és négy hónap, harmadik társukra hét év és hat hónap börtönbüntetést kért a hétfői tárgyaláson azoknak a marokkóiaknak az ügyében, akiket csoportos szexuális erőszak elkövetésével vádolnak két magyar turistanővel szemben.

Luigi Barone bíró az ítélet kihirdetésére készült, de a vádlottak védelme már második alkalommal halasztást kért, így a bíró június 15-re tűzte ki a következő tárgyalást. Addig a három vádlott továbbra is börtönben marad Szicília három különböző büntetés-végrehajtási intézetében.

A három vádlott ügyvédei arra hivatkoztak, hogy át kell olvasniuk az áldozatok jogi képviselőjétől bemutatott állásfoglalást.

A két huszonhárom éves és egy huszonöt éves vádlott bilincsben érkezett meg, nyolc börtönőr kísérte őket, és az ülésteremben ráccsal elkerített padokon ültek. Annyi derült ki róluk, hogy a bűncselekmény elkövetésekor illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, és Catania területén kaktuszgyümölcs szedésével kerestek pénzt.

Az elsőként felszólaló Mariolina Banno ügyésznő részletesen felidézte a tavaly augusztus 27-én történteket.

A két fiatal magyar nő és a marokkói férfiak Catania tengerpartján találkoztak. A két nő elfogadta, hogy a férfiak járművükkel szállásukra szállítsák őket. A férfiak azonban eltértek az eredeti iránytól és a járműben szexuálisan bántalmazták őket.

Az ügyész megerősítette, hogy a vádlottak csoportos szexuális erőszakot követtek el, amikor a nők akarata ellenére folyamatosan intim testrészeiken fogták meg őket.

Hangoztatta, hogy a két nőt csak az mentette meg, hogy egyikük értesíteni tudta testvérét, leírta neki a járművet és annak rendszámát. A lány testvére riasztotta a helyi hatóságokat. A csendőrség a Cataniától nem messzi Paternóban tartóztatta fel azt a szürke színű furgont, amelyben a két nő volt.

A nők nemet mondtak, elutasították a férfiak közeledését, sírtak és kiabáltak, többször kérték, engedjék őket kiszállni a járműből, megbénultak a félelemtől, és attól rettegtek, hogy elrabolják vagy megölik őket.

A harmadik marokkói férfi egy elszigetelt ponton szállt be a kocsiba, és fenyegetésekkel kokainfogyasztásra kényszerítette a lányokat.

A jármű feltartóztatása után a csendőrök a legközelebbi kórházba kísérték a nőket, ahol az orvosi jelentés szerint traumatizált állapotban érkeztek meg.

A két áldozat beszámolója mindig következetes és egymással összhangban volt, nem találtak ki semmit – hangoztatta az ügyész.

Az ügyész hét év négy hónapot kért Márof Hamzára és Ahab Marvanra, valamint hét év hat hónapot Barsan Szufianra, aki a drogot birtokolta.

Márof Hamza és Ahab Marvan spontán nyilatkozatot tett tolmács segítségével. Először azt hangoztatták, hogy ők csak segíteni akart a nőknek, majd elutasították a vádakat, és azt állították, hogy a nők birtokolták a kábítószert.

A bíró többször megszakította a vádlottakat azt kérdezve, ha állításaik igazak, miért vártak mostanáig, miért nem mondták el mindezt korábban. A vádlottak kijelentésére, miszerint video-felvételekkel tudják bizonyítani szavaikat, a bíró felszólította őket, hogy mutassák be a felvételeket, melyeket azonban a vádlottak nem tudtak prezentálni.

A két áldozatot képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd beszédében úgy vélte, a vádlottak elfogadhatóvá akarják tenni azt, ami elfogadhatatlan.

Hozzátette: egész Szicília tele van turistákkal, akik ha beszállnak egy autóba mert fuvart kérnek, nem gondolják, hogy veszélybe kerülnek.

A magyar turisták boldog, napsütéses, problémamentes nyaralást vártak, de szicíliai tartózkodásuk rémálommá változott – mondta Massimiliano Scaringella.

Hozzátette, Catania utcáin sétálva, most is nagyon sok magyart hallani mindenfelé. Kijelentette: „a magyarok szeretnek Szicíliába jönni, továbbra is jönni akarnak, és joguk van ahhoz, hogy biztonságban látogassanak ide. Nekünk, olaszoknak kötelességünk, hogy teljes biztonságban fogadjuk őket, hogy felhőtlen legyen a tartózkodásuk.”

A tárgyalást követően Scaringella az MTI-nek hangsúlyozta: mivel gyorsított eljárásról van szó, az ügyész egyharmaddal csökkentett büntetés kiszabását kérte, ami azt jelenti, hogy rendkívül szigorúan ítéli meg a történteket, és fejenként több mint tíz évet számolt.

Úgy vélte, a vádlottak védője további időt kért, de valójában semmi jogi indoka nem volt erre, csak az időt igyekeznek húzni.

Ami pedig a vádlottak szavait illeti, Scaringella szerint kijelentéseik teljesen értelmetlenek voltak. "A vádlottak verziója szerint a fiatal nők magukra zártak egy járművet, és megtagadták, hogy onnan kiszálljanak. Teljesen hiteltelen kijelentések, és nem magyarázzák, hogy ha minden rendben volt, akkor a nők miért értesítették a rendőrséget" – mondta az ügyvéd.

Hozzátette, hogy az ügyben a kulturális háttér meghatározónak számít, mivel „a marokkói férfiak úgy gondolták, hogy miután a nők beszálltak a kocsiba, ők azt csinálhattak velük , amit akartak. A nőknek nem volt szavuk, nem kérhették, hogy kiszállhassanak, vagy egyszerűen azt gondolják, hogy csak fuvart kértek, semmi mást.”

Kezdőlap    Külföld    Hét évet kaphatnak a magyar nőket szexuálisan bántalmazó migránsok

bíróság

szexuális bántalmazás

szicília

catania

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája

Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája
Tudjuk, kik vagyunk mi és kik az ellenfeleink. Azt is tudjuk, hogy aláírtak egy titkos paktumot a Müncheni Biztonsági Konferencián, ennek a tartalmát is ismerjük – mondta a Fidesz országos listájának bemutatóján a miniszterelnök.
 

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Nem lesz vereség - Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pályát váltott a forint – de a csúcstámadás egyelőre várat magára

Pályát váltott a forint – de a csúcstámadás egyelőre várat magára

Hosszabb útkeresés után az erősödés irányába lépett a forint, azonban az este előtt úgy látszik, már az egy egységnyi távolságot is elvesztette az egy héttel ezelőtti csúcsához képest.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Asztalra vág a Liverpool kapitánya Salah ügyében: ezt akarja van Dijk

Asztalra vág a Liverpool kapitánya Salah ügyében: ezt akarja van Dijk

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya kijelentette: azt szeretné, ha Salah a klubnál maradna.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Navalny's mother says she always knew he was murdered after poison finding

Navalny's mother says she always knew he was murdered after poison finding

On the second anniversary of his death, Lyudmila Navalnaya says her son did not "simply die in prison".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 18:53
Drámai hír érkezett Grönlandról
2026. február 16. 16:47
Gumicukorral kínálta a légiutas-kísérőket, csak azt nem árulta el, hogy be fognak állni tőle
×
×
×
×