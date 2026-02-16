Globális válságra készült egy debreceni férfi, a revizorok nem hittek neki

Az adóellenőrök kiderítették, hogy egy debreceni lakásban feltételezhetően nagy mennyiségű alkohol és cigaretta értékesítése folyik. A revizorok vásárlónak álcázva magukat egy liter házipálinkát rendeltek a 46 éves férfitól.

Az átvizsgálás során a ház több pontján magyar zárjegy nélküli cigarettát, vágott fogyasztási dohányt, valamint műanyag flakonokban és hordókban tárolt ismeretlen eredetű alkoholterméket találtak.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A férfi azzal magyarázta a nagy készletet, hogy azt a globális világhelyzet miatt tartja otthon, vésztartalékként szolgálhat szükség esetén, ugyanakkor azt is elmondta, hogy a készletből folyamatosan értékesített. A lefoglalt termékek értéke több mint 73 millió forint, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 100 millió forint bírságra is számíthat.