2026. február 16. hétfő
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Globális válságra készült egy debreceni férfi, a revizorok nem hittek neki

Infostart / MTI

Egy debreceni házban több mint 26 ezer doboz, különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigarettát, több mint 10 kilogramm vágott fogyasztási dohányt és 285 liter ismeretlen eredetű alkoholt találtak az adóellenőrök - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az adóellenőrök kiderítették, hogy egy debreceni lakásban feltételezhetően nagy mennyiségű alkohol és cigaretta értékesítése folyik. A revizorok vásárlónak álcázva magukat egy liter házipálinkát rendeltek a 46 éves férfitól.

Az átvizsgálás során a ház több pontján magyar zárjegy nélküli cigarettát, vágott fogyasztási dohányt, valamint műanyag flakonokban és hordókban tárolt ismeretlen eredetű alkoholterméket találtak.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A férfi azzal magyarázta a nagy készletet, hogy azt a globális világhelyzet miatt tartja otthon, vésztartalékként szolgálhat szükség esetén, ugyanakkor azt is elmondta, hogy a készletből folyamatosan értékesített. A lefoglalt termékek értéke több mint 73 millió forint, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 100 millió forint bírságra is számíthat.

debrecen

nemzeti adó- és vámhivatal

zárjegy nélküli cigaretta

