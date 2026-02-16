Drágulás jöhet a napelemeknél

Áprilistól Kína megszünteti a napelemek exportjára adott 9 százalékos áfa-visszatérítést, a hozzájuk csatlakoztatható akkumulátoroknál pedig 9-ről 6 százalékra csökkenti a kedvezményt – írta meg a G7.

Mint olvasható, a jelenlegi rendszer szerint amennyiben egy kínai gyártó exportálja termékét, akkor áfafizetési kötelezettségét a nettó eladási ár 9 százalékával csökkentheti. Jellemzően 13 százalékos áfafizetési kötelezettség keletkezik a termékalapanyagok után, jó esetben az áfakötelezettséget „lenullázhatják”.

Áprilistól azonban ez a lehetőség megszűnik, tehát amennyiben a korábbi haszonkulcsot szeretné tartani a gyártó, akkor 9 százalékos áremelést kell végrehajtania a napelemek esetében, az akkumulátorok esetében pedig 3 százalékosat.

A lap által megkeresett cég, az egyik legnagyobb magyarországi nagy- és kiskereskedő szerint a 3-9 százalékos áremelkedés csak az alsó küszöb lehet. A pontos mérték a kínai új év kezdete után, március elején lesz tisztábban látható.

Az export-visszatérítés azokra a termékekre vehető igénybe, amelyek március végéig elhagyják Kínát. Magyarországon nagy készleteket nem lehet felhalmozni pénzügyi, logisztikai és raktározási szempontok miatt.

A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy az EU-n belül mindeközben sok cég igyekszik előre hozni beszerzéseit, a kínai naptári évforduló február 17-én lesz, az új év pedig várhatóan a logisztika túlterheltségével indul be. Ez megnövelheti a szállítási határidőket, amely további költségeket jelenthet.