Napelem táblák sorakoznak egy naperőmű területén.
Nyitókép: Unsplash

Drágulás jöhet a napelemeknél

Infostart

Kínában kivezetnek egy kedvezményt, amelynek hatására emelkedhetnek az árak.

Áprilistól Kína megszünteti a napelemek exportjára adott 9 százalékos áfa-visszatérítést, a hozzájuk csatlakoztatható akkumulátoroknál pedig 9-ről 6 százalékra csökkenti a kedvezményt – írta meg a G7.

Mint olvasható, a jelenlegi rendszer szerint amennyiben egy kínai gyártó exportálja termékét, akkor áfafizetési kötelezettségét a nettó eladási ár 9 százalékával csökkentheti. Jellemzően 13 százalékos áfafizetési kötelezettség keletkezik a termékalapanyagok után, jó esetben az áfakötelezettséget „lenullázhatják”.

Áprilistól azonban ez a lehetőség megszűnik, tehát amennyiben a korábbi haszonkulcsot szeretné tartani a gyártó, akkor 9 százalékos áremelést kell végrehajtania a napelemek esetében, az akkumulátorok esetében pedig 3 százalékosat.

A lap által megkeresett cég, az egyik legnagyobb magyarországi nagy- és kiskereskedő szerint a 3-9 százalékos áremelkedés csak az alsó küszöb lehet. A pontos mérték a kínai új év kezdete után, március elején lesz tisztábban látható.

Az export-visszatérítés azokra a termékekre vehető igénybe, amelyek március végéig elhagyják Kínát. Magyarországon nagy készleteket nem lehet felhalmozni pénzügyi, logisztikai és raktározási szempontok miatt.

A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy az EU-n belül mindeközben sok cég igyekszik előre hozni beszerzéseit, a kínai naptári évforduló február 17-én lesz, az új év pedig várhatóan a logisztika túlterheltségével indul be. Ez megnövelheti a szállítási határidőket, amely további költségeket jelenthet.

kína

napelem

drágulás

Szakértő az Orbán-Rubio találkozóról: ez erős fegyvertény a kormány számára

Szakértő az Orbán-Rubio találkozóról: ez erős fegyvertény a kormány számára

Az InfoRádiónak nyilatkozó elemző szerint Marcio Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatása megerősítette a magyar kormány külpolitikáját mind az energia, mind az orosz–ukrán háború, mind pedig a kínai kapcsolatok vonatkozásában. Lévai Dániellel, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával beszélgettünk.
 

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

Orbán Viktor és Donald Trump barátsága ide vezetett

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Nem lesz vereség - Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Borús jóslatot mondott a háborúról a Rheinmetall-vezér, beszámolt az orosz területszerzésekről Geraszimov – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Borús jóslatot mondott a háborúról a Rheinmetall-vezér, beszámolt az orosz területszerzésekről Geraszimov – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán küldöttség az elnöki kabinet vezetőjével, Kirilo Budanovval az élen már elindult Genfbe, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével megtartják a béketárgyalások következő körét kedden és szerdán. A Kreml szerint a tárgyalásokon a területi kérdések is szóba kerülnek majd. Armin Papperger, a vezető német hadiipari cég, a Rheinmetall vezetője szerint ebben az évben még nem lesz vége az ukrajnai háborúnak, mivel Moszkva semmi jelét nem mutatja, hogy a lezárásra törekedne. Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök szerint csapataik több mint 200 négyzetkilométernyi területet foglaltak el február első felében, az amerikai ISW agytröszt szerint azonban ezek csak stratégiailag jelentéktelen falvak és lakatlan területek, nem fontos városok. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Elképesztő számok derültek ki az Otthon Startról: erre senki sem számított

Elképesztő számok derültek ki az Otthon Startról: erre senki sem számított

Az Otthon Start Program elindítása óta már több mint 25 ezer kedvezményes lakáshitelt folyósítottak.

US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

BBC Verify has seen US aircraft carrier USS Abraham Lincoln near Iran ahead of talks between the two countries

