Kína elképesztő áttörést hajt végre Afrikával

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIK) új podcastjében a szervezet kommunikációs igazgatója, Szimicsku László arról számolt be, hogy 2072 őszén indulhat el az M7-es autópálya felújítása. Szintén jövőre kezdődik meg az M200-as gyorsforgalmi út építése is, amely Komáromot köti majd össze Sárbogárddal - írta meg a Magyar Építők.