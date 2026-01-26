Elképesztő haderőfejlesztésbe kezd Románia

A hitelkonstrukció keretében lehívható összegből 4,2 milliárd eurót Románia arra fordít, hogy néhány éven belül megteremtse a gyorsforgalmi összeköttetést Ukrajnával, illetve Moldovával, 2,8 milliárd eurót pedig a román belügyminisztérium fog elkölteni nemzetbiztonsági és polgári védelmi célokra.

Miruta kifejtette: a román védelmi minisztérium (MAPN) korábbi, drágább finanszírozású haderőfejlesztési terveiből emelt át haderőfejlesztési projekteket a SAFE keretében megvalósítandó nemzeti beruházási tervébe, amelyet az elsők között hagyott jóvá az Európai Bizottság. Kifejezte reményét, hogy ezáltal a romániai védelmi ipart is sikerült "zsibbadtságából" kirángatni, és az ország védelmét szolgáló legkorszerűbb haditechnikát fogják gyártani azokban a kihalt csarnokokban is, amelyeket az utóbbi években növényzet lepett el.

A hétfői sajtóértekezleten bemutatott 21 beszerzési program közül tízet Románia más uniós tagállamokkal közösen bonyolít le.

A közös beszerzések közül a román védelmi miniszter kiemelte: Franciaországgal és más tagállamokkal közös beszerzés keretében vásárolnak 231 hordozható MISTRAL föld-levegő rakétarendszert (erről már novemberben aláírták a megállapodást), 12 H225-ös szállító helikoptert és 12 középhatótávolságú radart, míg Németországgal közösen a légelhárító rendszerek és légvédelmi irányító berendezések beszerzését végzik.

A lista legnagyobb, 2,98 milliárd eurós tétele 298 harckocsi beszerzésére vonatkozik, 761 millió eurót pedig 139 Piranha 5-ös páncélozott csapatszállító beszerzésére fordít a MAPN. Csaknem 440 millió eurót fordítanak 240 ezer NATO-szabványú gyalogsági fegyver, 207 millió eurót pedig hét tengerészeti rakétarendszer megvásárlására. Románia a SAFE-hitelből venné meg 3,33 milliárd euróért azt a két nagyon rövid hatótávolságú (V-SHORAD) légvédelmi rakétarendszert is, amelyek beszerzésére 2023 novemberében írta ki a tendert.

Mihai Jurca, a bukaresti kormány főtitkára elmondta: a SAFE-hitel révén a BBB hitelosztályzatú Románia az AAA minősítésű államoknál alkalmazott alacsony kamat mellett vehet fel a 16,6 milliárd eurós hosszú (45 éves) futamidejű hitelt védelmi képességeinek fejlesztésére,

a törlesztést pedig csak 10 év múlva kell megkezdenie.

A haderőfejlesztés terén Románia kikötötte, hogy legalább 50 százalékban hazai gyártmányú fegyvereket akar vásárolni, ami megerősítheti a román vállalatok kapcsolatrendszerét a nemzetközi partnerekkel, bizonyos hadi felszerelések romániai gyártása vagy összeszerelése érdekében. Bukarest azt reméli, hogy így a román védelmi ipari állami és magántulajdonban lévő vállalatai regionális jelentőségű piaci szereplőkké válhatnak.