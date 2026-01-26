ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 26. hétfő
Patriot rakétakilövő-állás a rakétavédelmi rendszer ünnepélyes átvételét követően a Konstancától - a legnagyobb román fekete-tengeri kikötővárostól - 30 kilométernyire északra, a Duna-Fekete-tenger-csatorna északi torkolatánál található Midia-fokon, a román légelhárítás kiképző- és gyakorlatozó támaszpontján 2020. szeptember 17-én. A román hadsereg hivatalosan átvette az amerikai gyártóktól az első Patriot rakétavédelmi rendszert azon hét üteg közül, amelyek beszerzéséről három éve állapodott meg Washingtonban Donald Trump amerikai és Klaus Iohannis román elnök.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Elképesztő haderőfejlesztésbe kezd Románia

Infostart / MTI

Bukarest több mint 9,5 milliárd eurót fordít haderőfejlesztésre az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében rendelkezésére álló 16,68 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretből, a beszerzendő harci eszközök listáját ismertette Radu Miruta román védelmi miniszter.

A hitelkonstrukció keretében lehívható összegből 4,2 milliárd eurót Románia arra fordít, hogy néhány éven belül megteremtse a gyorsforgalmi összeköttetést Ukrajnával, illetve Moldovával, 2,8 milliárd eurót pedig a román belügyminisztérium fog elkölteni nemzetbiztonsági és polgári védelmi célokra.

Miruta kifejtette: a román védelmi minisztérium (MAPN) korábbi, drágább finanszírozású haderőfejlesztési terveiből emelt át haderőfejlesztési projekteket a SAFE keretében megvalósítandó nemzeti beruházási tervébe, amelyet az elsők között hagyott jóvá az Európai Bizottság. Kifejezte reményét, hogy ezáltal a romániai védelmi ipart is sikerült "zsibbadtságából" kirángatni, és az ország védelmét szolgáló legkorszerűbb haditechnikát fogják gyártani azokban a kihalt csarnokokban is, amelyeket az utóbbi években növényzet lepett el.

A hétfői sajtóértekezleten bemutatott 21 beszerzési program közül tízet Románia más uniós tagállamokkal közösen bonyolít le.

A közös beszerzések közül a román védelmi miniszter kiemelte: Franciaországgal és más tagállamokkal közös beszerzés keretében vásárolnak 231 hordozható MISTRAL föld-levegő rakétarendszert (erről már novemberben aláírták a megállapodást), 12 H225-ös szállító helikoptert és 12 középhatótávolságú radart, míg Németországgal közösen a légelhárító rendszerek és légvédelmi irányító berendezések beszerzését végzik.

A lista legnagyobb, 2,98 milliárd eurós tétele 298 harckocsi beszerzésére vonatkozik, 761 millió eurót pedig 139 Piranha 5-ös páncélozott csapatszállító beszerzésére fordít a MAPN. Csaknem 440 millió eurót fordítanak 240 ezer NATO-szabványú gyalogsági fegyver, 207 millió eurót pedig hét tengerészeti rakétarendszer megvásárlására. Románia a SAFE-hitelből venné meg 3,33 milliárd euróért azt a két nagyon rövid hatótávolságú (V-SHORAD) légvédelmi rakétarendszert is, amelyek beszerzésére 2023 novemberében írta ki a tendert.

Mihai Jurca, a bukaresti kormány főtitkára elmondta: a SAFE-hitel révén a BBB hitelosztályzatú Románia az AAA minősítésű államoknál alkalmazott alacsony kamat mellett vehet fel a 16,6 milliárd eurós hosszú (45 éves) futamidejű hitelt védelmi képességeinek fejlesztésére,

a törlesztést pedig csak 10 év múlva kell megkezdenie.

A haderőfejlesztés terén Románia kikötötte, hogy legalább 50 százalékban hazai gyártmányú fegyvereket akar vásárolni, ami megerősítheti a román vállalatok kapcsolatrendszerét a nemzetközi partnerekkel, bizonyos hadi felszerelések romániai gyártása vagy összeszerelése érdekében. Bukarest azt reméli, hogy így a román védelmi ipari állami és magántulajdonban lévő vállalatai regionális jelentőségű piaci szereplőkké válhatnak.

