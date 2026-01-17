Könyörtelenül levadássza a fiatalokat a TikTok

A ByteDance tulajdonában lévő platform közölte, hogy egyre nagyobb szabályozói nyomás nehezedik rá az európai hatóságok részéről. A felügyeletek azt várják el, hogy a TikTok megbízhatóbban azonosítsa és kizárja a korhatár alatti felhasználói fiókokat.

Az új rendszert egyéves európai tesztidőszak előzte meg. A technológia a profiladatokat, a feltöltött videókat és a felhasználói viselkedést elemzi annak megállapítására, hogy egy fiók tulajdonosa kiskorú lehet-e.

A gyanús fiókokat nem törlik automatikusan, hanem szakképzett moderátorok vizsgálják felül az esetleges tévedések elkerülése érdekében – írja a Reuters alapján a Portfolio.

Az európai hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogyan ellenőrizhetik a platformok a felhasználók életkorát úgy, hogy közben megfeleljenek a szigorú adatvédelmi előírásoknak. A jelenlegi módszereket sok szakértő vagy hatástalannak, vagy túlzottan beavatkozónak tartja. Ausztrália tavaly elsőként a világon gyakorlatilag betiltotta a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára, Dánia pedig 15 éves korhatár bevezetését tervezi.

A TikTok szerint a brit tesztidőszak alatt több ezer, 13 év alatti felhasználóhoz köthető fiókot távolítottak el a platformról.

A vállalat hangsúlyozta, hogy egyelőre nem létezik olyan nemzetközileg elfogadott módszer, amely egyszerre képes megbízhatóan igazolni a felhasználók életkorát, és közben teljes mértékben megőrizni a magánszférájukat. A fiókeltávolítások elleni fellebbezések elbírálásához a TikTok a Yoti szolgáltató arcfelismerésen alapuló életkorbecslő technológiáját, valamint bankkártya- és személyazonosító okmány-ellenőrzést alkalmaz.

A most bevezetett technológiát kifejezetten az európai szabályozási követelményeknek megfelelően fejlesztették ki, az ír adatvédelmi hatósággal együttműködésben. A TikTok közlése szerint a felhasználókat előzetesen értesíteni fogják az új rendszer élesítéséről.