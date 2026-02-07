Bajba kerülhet a TikTok egész Európában

Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a TikTok megsérthette a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabály (Digital Services Act, DSA) alkalmazásának alapelveit, mivel platformjának addiktív kialakítása veszélyt jelenthet a felhasználók – különösen a kiskorúak – mentális és fizikai jóllétére – írja a hvg.hu az

Az Európai Bizottság vizsgálata szerint a TikTok olyan funkciókat alkalmaz, amelyek fokozhatják a túlzott használatot:

a végtelen görgetés,

az automatikus lejátszás,

az értesítések rendszere és

a rendkívüli módon személyre szabott ajánló algoritmus.

A szakértők szerint

ezek a megoldások folyamatos „jutalmazási” mechanizmust hoznak létre, amely a felhasználók figyelmét hosszabb időre köti le, és csökkentheti az önkontrollt.

Az Európai Bizottság előzetes értékelése alapján a TikTok nem mérte fel kellő alapossággal, hogy addiktív kialakítása milyen kockázatokat jelenthet a felhasználókra, különösen a gyermekekre és a sérülékeny felnőttekre. A vállalat figyelmen kívül hagyott olyan fontos mutatókat, mint a kiskorú felhasználók éjszakai képernyőhasználata, az alkalmazás megnyitásának gyakorisága, illetve a kényszeres használatra utaló egyéb jelek.

A tudományos kutatások szerint

az ilyen típusú tartalomfogyasztás kényszeres viselkedéshez vezethet, és hosszú távon negatívan befolyásolhatja a mentális egészséget.

A Bizottság szerint a TikTok nem vezetett be arányos és hatékony intézkedéseket az addiktív funkciókból fakadó kockázatok mérséklésére. A jelenleg elérhető képernyőidő-kezelési és szülői felügyeleti eszközök nem bizonyultak kellően hatékonynak: könnyen megkerülhetők, kevés akadályt jelentenek a használat csökkentésében, és túlzott terhet rónak a szülőkre.

Az Európai Bizottság álláspontja szerint a problémák kezelése érdekében a TikToknak alapvető változtatásokat kellene végrehajtania szolgáltatása kialakításában.

Ilyen lehet például a végtelen görgetés fokozatos megszüntetése, hatékony képernyőidő-szünetek bevezetése – különösen az éjszakai órákban –, valamint az ajánlórendszer átalakítása.

A TikTok most élhet védekezési jogával: betekinthet a Bizottság vizsgálati anyagaiba, és írásban reagálhat az előzetes megállapításokra. A folyamat során konzultációra kerül sor az Európai Digitális Szolgáltatások Testületével is.

Ha a Bizottság végleges döntése megerősíti az előzetes megállapításokat, nem megfelelési határozat születhet, amely akár a vállalat globális éves árbevételének 6 százalékáig terjedő bírságot is eredményezhet.