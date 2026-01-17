ARÉNA - PODCASTOK
Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság Pártjának (PiS) elnöke (j) és Beata Szydlo miniszterelnök-helyettes az európai parlamenti választásokon szavazók kikérdezésén alapuló közvélemény-kutatások első eredményeinek megismerése után Varsóban 2019. május 26-án.
Nyitókép: MTI/PAP/Jakub Kaminski

A volt lengyel kormányfő a magyar választások brüsszeli manipulálásáról beszél

Infostart / MTI

Magyarországgal szemben „ugyanazokat a módszereket alkalmazza, mint amelyeket már Lengyelországban is kipróbált”, vélekedik Beata Szydlo.

Brüsszel visszatartja a Magyarországnak járó pénzeszközöket, hogy ezzel manipulálja a választók döntését, és elmozdítsa a hatalomból Orbán Viktor kabinetjét – jelentette ki Beata Szydlo volt lengyel kormányfő, európai parlamenti képviselő, a fő lengyel ellenzéki erőnek, a Jog és Igazságosságnak (PiS) az alelnöke pénteken az X-en.

„Honnan is ismerjük ezt? Az Európai Bizottság – miközben a demokráciáról szónokol – megsérti a demokratikus normákat” – fogalmazott Szydlo, hozzátéve: a brüsszeli testület ezáltal „az európai demokráciát fenyegeti”.

Magyarországgal szemben „ugyanazokat a módszereket alkalmazza, mint amelyeket már Lengyelországban is kipróbált”, hogy Varsóban „egy engedelmes kormányt ültessen a hatalomba” – utalt Szydlo a 2023-as lengyel parlamenti választások eredményére.

Ezen módszerek közé tartozik Szydlo szerint „a pénzügyi zsarolás, a képmutatás és a hazugságok”. A magyaroknak ezért szükségük van a lengyelek szolidaritására, hiszen joguk van ahhoz, hogy „külső nyomásgyakorlás nélkül hozzanak döntéseket a választásokon” – húzta alá a lengyel ellenzéki politikus.

