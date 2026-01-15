ARÉNA - PODCASTOK
Járõrözõ rendõrök Rómában 2025. december 30-án. Az olasz városokban a hatóságok megszigorított biztonsági intékedésekkel készülnek szilveszter éjszakájára, hogy megvédjék a közterületeken mulató embereket az esetleges terrortámadásoktól.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami

Drákoi szigor jön Olaszországban

Infostart / MTI

Nemzetbiztonsági okokból Olaszország megtagadhatja a civil hajókkal érkező migránsok belépését - ismertette Matteo Piantedosi belügyminiszter a tárcája által kidolgozott új biztonsági intézkedéseket, amelyek szigorítják a kiskorú bandák bűncselekményeinek büntetését is.

A biztonsági szigorítás a római Termini-pályaudvarnál január 10-én történt incidenseket követi, amikor is migránsok csoportjai először egy olasz férfit, majd egy tunéziai kerékpáros futárt támadtak meg és vertek össze. Az elkövetőket térkamerák segítségével azonosították: öt embert helyeztek letartóztatásba, kivétel nélkül huszonéves illegális bevándorlókról van szó.

A legnagyobb olaszországi vasúti csomópontot jelentő pályaudvart és környékét szerdától a fegyveres erők különleges egységei, vagyis a csendőrség Tuscania nevű ejtőernyős ezredének és a pénzügyőrség gyorsreagálású terrorizmusellenes egységének közel kétszáz embere tartja ellenőrzés alatt. Az utóbbi két nap alatt öt személyt vettek őrizetbe, mindegyikük büntetett előéletű illegális afrikai bevándorló volt, aki a pályaudvar körüli utcákban hajléktalanként él. A hatóságok ellenőrizték a Termini körüli kereskedelmi egységek és szálláshelyek tevékenységét, és több mint hatmillió darab hamis terméket foglaltak le – közölte a pénzügyőrség csütörtökön. Kábítószert, lopott tárgyakat és járműveket is lefoglaltak.

Ezzel egy időben Matteo Piantedosi belügyminiszter ismertette az újabb biztonsági intézkedéscsomagot, amely tovább kívánja erősíteni a városok leglátogatottabb pontjait, legyen szó vasútállomásokról, vásárlóövezetekről, vagy szórakozónegyedekről. Utóbbiak már 2024 végétől úgynevezett vörös zónáknak számítanak, ahonnan a hatóságok kiutasíthatják a veszélyesnek ítélt vagy büntetett előéletű személyeket.

Babygang

Újdonságot jelentenek a kis- és fiatalkorúak alkotta bandák, a babygangek felszámolására irányuló intézkedések: a belügyminisztérium fegyvernek akarja minősíteni az öt centiméternél hosszabb összes szúró- és vágóeszközt, ha azt valaki köztéren vagy szórakozóhelyen hordja magával. Hattól három évig terjedő börtön lesz érte kiszabható, és súlyosbító körülmény, ha például a szúró- és vágóeszközzel valaki iskolába, parkokba vagy vasútállomásra lép be. Tilos ilyen eszközök eladása kiskorúaknak, üzletben éppúgy, mint interneten.

Ha tizennyolc év alatti személynél szúró- vagy vágóeszközt találnak, vagy a kis- és fiatalkorú más kisebb bűncselekményt követ el, szüleit 200-tól 1000 euróig terjedő bírsággal sújthatják, ha bizonyítást nyer, hogy nem ellenőrizték megfelelően gyereküket. A fiatalkorú elkövetők esetében a hatóságok bevonhatják személyi igazolványukat, jogosítványukat és útlevelüket is.

Az idegenrendészetek megfigyelés alatt tarthatják a tizenkét és tizennégy év közöttieket, ha másokat fenyegettek és bántalmaztak akár fizikailag, akar a közösségi térben, verekedésbe keveredtek, fegyvernek minősülő eszközt használtak. Utóbbi intézkedések az egyre gyakoribb, tizenévesekből álló „falkák” megállítását szolgálják, amelyeknek tagjai rendőrségi adatok szerint 80 százalékban másod- és harmadgenerációs bevándorlógyerekek és -fiatalok.

Szigorítják a vasútállomásokon és tömegközlekedési eszközökön elkövetett lopás büntetését, amelyért hat évtől nyolc évig terjedő börtönt szabhatnak ki.

A csomagban szerepel a már Olaszországban levő migránsok feltartóztatására alkalmas központok számának növelése, valamint a családegyesítés szigorítása. A belügyminiszter bejelentette, hogy súlyos közrendi vagy nemzetbiztonsági veszély esetén a hatóságok ideiglenesen megtilthatják az Olaszországhoz tartozó felségvizekre való belépést a nem kormányzati szervezetek hajói számára, melyek ebben az esetben biztonságos harmadik országba mehetnek tovább.

(Nyitóképünk illusztráció.)

