Brutális vámot vet ki Donald Trump egyes AI-chipekre

Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos importvámot rendelt el bizonyos nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-chipekre, köztük az Nvidia H200 és az AMD MI325X típusokra, nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva; az intézkedés célja az amerikai félvezetőgyártás ösztönzése és a külföldi – elsősorban tajvani – függőség csökkentése.

A Fehér Ház által közzétett elnöki rendelet egy kilenc hónapos vizsgálatot követ, amely a kereskedelembővítési törvény (Trade Expansion Act) 232. szakasza alapján zajlott. A vám a meghatározott teljesítményküszöböt elérő csúcskategóriás félvezetőkre és az azokat tartalmazó eszközökre vonatkozik. A dokumentum szerint

az Egyesült Államok jelenleg a számára szükséges chipek mindössze alig 10 százalékát gyártja belföldön, ami „jelentős gazdasági és nemzetbiztonsági kockázatot” jelent.

A Fehér Ház tájékoztatója hangsúlyozza, hogy a vámok szűk körre korlátozódnak: nem vonatkoznak az amerikai adatközpontok számára importált chipekre, a startupokra, a nem adatközponti fogyasztói és polgári ipari felhasználásra, valamint az amerikai közszféra beszerzéseire. A rendelet széles mérlegelési jogkört ad a kereskedelmi miniszternek további mentességek megadására.

A mostani döntés illeszkedik a Trump-adminisztráció szélesebb vámoffenzívájába, amelynek célja az amerikai gyártás erősítése. Bár az olyan amerikai vállalatok, mint az Nvidia, az AMD és az Intel tervezik a világ élvonalába tartozó chipeket,

a gyártás túlnyomó része továbbra is külföldön, elsősorban a tajvani TSMC-nél zajlik.

A bejelentést követően az érintett gyártók részvényei enyhén gyengültek a tőzsdezárás utáni tőzsdén kívüli kereskedésben. Az AMD a Reuters hírügynökséggel közölte, hogy mindig az érvényes törvények alapján jár el, míg az Nvidia nem reagált azonnal a megkeresésre.