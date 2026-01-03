ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 3. szombat
Résztvevők az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén a világszervezet New York-i székházában 2022. február 21-én. Az ülést azt követően hívták össze, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elismerte a kelet-ukrajnai szeparatista régiók függetlenségét, és elrendelte, hogy orosz fegyveres erők biztosítsák a békét a két népköztársaság területén.
Nyitókép: MTI/EPA/Jason Szenes

Németország szerint meg kell újítani az ENSZ Biztonsági Tanácsát

Infostart / MTI

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) „hosszú távú” reformjait sürgette Johann Wadephul német külügyminiszter a dpa német hírügynökségnek adott, pénteken közzétett interjújában, amelyben a globális Dél fontosságát hangoztatta.

„A Biztonsági Tanácsnak a 21. századot, nem pedig az 1945 után közvetlenül jövő éveket kell tükröznie; éppen ezért elszántan dolgozunk azon, hogy a globális Dél nagyobb szerepet kapjon a testületben” – szögezte le a tárcavezető.

Mint mondta, a BT már bizonyította, hogy képes hatékonyan fellépni, és ezzel kapcsolatban a Közel-Kelet térségére vonatkozó béketervet említette példaként. Rámutatott azonban arra, hogy Berlin továbbra is kiáll a reformok mellett, különös tekintettel a működés egyszerűsítésére.

Novemberben Friedrich Merz kancellár, az Angolában rendezett EU-Afrika csúcstalálkozón hangsúlyozta, hogy Berlin támogatja két afrikai ország állandó tagságát a BT-ben, kiemelve, hogy az ENSZ-ben Európa és Afrika együtt a szavazatok több mint 40 százalékával rendelkezik.

„Együtt komoly súllyal bírunk, de ehhez az szükséges, hogy Afrika nemzetközileg is erősebben legyen képviselve, úgy, hogy az az egész kontinens fontosságát tükrözze” – szögezte le akkor Merz.

Németország a BT 2027-2028-as időszakában betöltendő ideiglenes tagságáról 2026-ban szavaznak. A két további jelölt Ausztria és Portugália.

A BT reformjait Németország mellett a többi között India, Japán és Brazília is sürgeti. Ez a négy ország alkotja az úgynevezett G4 országcsoportot, amelynek célja, hogy tagjai a testület állandó tagjaivá váljanak. A G4 már több mint egy évtizede kampányol a BT átalakításáért, és korábban több reformtervet dolgozott ki.

németország

ensz

ensz bt

johann wadephul

A katasztrofális gyümölcsszezon sokat árt a pálinkának is

A katasztrofális gyümölcsszezon sokat árt a pálinkának is

Mihályi László szerint katasztrofális volt az idei gyümölcstermés, így a beszerzésben és az árban is nagyon nehéz volt a főzdék helyzete, komoly összefogásra lenne szüksége a szektornak – erről beszélt az InfoRádióban a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke.
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Budapesti idő szerint reggel 8 körül elkezdtek jönni az első hírek arról, hogy megtámadták Venezuela fővárosát, Caracast, az Egyesült Államok átfogó katonai műveletet indított. Kolumbia után Venezuela vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Caracas és több tartomány is katonai támadás alatt áll, összehívták az ENSZ BT-t. Felvételek alapján amerikai drónok és helikopterek dolgoznak a venezuelai légtérben, köztük csapatszállító gépeket is látni. Trump délelőtt 10:21-kor bejelentette: a küldetés sikeres volt, az USA elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak

Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak

A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította a követeléseiket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump says US has 'captured' Venezuelan President Maduro and his wife in 'large-scale strike'

Trump says US has 'captured' Venezuelan President Maduro and his wife in 'large-scale strike'

The US President says Maduro has been "flown out of the country", as Venezuela declares a national emergency.

