BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Úgy tűnik, Donald Trump egyelőre megelégedik Nicolás Maduro és felesége elfogásával, és nem tervez további katonai akciókat Venezuela ellen - írja a BBC. Ugyanakkor a brit médiacég azt a kérdést is felteszi: az elnök eltávolítása után ki fogja irányítani az országot, illetve marad-e a korábbi, oroszbarát politikai irányvonal?
Londoni elemzők három politikust tartanak esélyesnek arra, hogy magukhoz ragadják a hatalmat: Delcy Rodríguez alelnököt, Diosdado Cabello belügyminisztert és Vladimir Padrino védelmi minisztert. Mindhárman a támadás után néhány órával megjelentek a televízióban, és igyekeztek azt a látszatot kelteni, hogy urai a helyzetnek.
A szakértők arra hívják fel a figyelmet: a latin-amerikai országban a hadseregnek komoly befolyása lehet abban, hogy ki veheti át a hatalmat. Padrino és Cabello egyaránt jelentős befolyással rendelkezik a katonák körében, akik egyelőre mindkettőjükhöz lojálisak.
Ezzel szemben Rodríguez alelnök jelentősebb polgári támogatottsággal rendelkezik és a gazdasági hatalma is nagyobb. Ellenben távolról sincs olyan szoros kapcsolata a legfelső katonai vezetéssel, mint a két miniszternek.
A BBC elemzői ugyanakkor arra is emlékeztetnek, hogy Venezuelában az ellenzék befolyása is igen jelentős. A María Corina Machado vezette ellenzék 2024. júliusában megnyerte ugyan választásokat ám a Nicolás Maduro és hívei mégsem engedték, hogy átvegye a hatalmat. Az ellenzék vezére nemrég egy tévéinterjúban arra szólította fel az amerikaiakat, hogy támogassák Donald Trump Maduro-ellenes politikáját.
FLASHBACK: Venezuelan opposition leader María Corina Machado urged Americans to trust the Trump administration’s strategy against Nicolás Maduro.— FOX & Friends (@foxandfriends) January 3, 2026
“This is not a legitimate president. This is the head of a criminal structure that was already defeated in a presidential election by… pic.twitter.com/aVYsfGzQx3
Azóta is újabb választásokat követelnek, így nem tudni, megelégszenek-e azzal, hogy már nem Nicolás Maduro ül az elnöki székben.