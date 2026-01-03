ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Venezuela elleni amerikai támadás.
Nyitókép: X / UasinGishuX

BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Infostart

Egyelőre csak találgatások vannak arról, hogy ki veheti át a hatalmat a letartóztatott és Venezuelából elszállított elnöktől.

Úgy tűnik, Donald Trump egyelőre megelégedik Nicolás Maduro és felesége elfogásával, és nem tervez további katonai akciókat Venezuela ellen - írja a BBC. Ugyanakkor a brit médiacég azt a kérdést is felteszi: az elnök eltávolítása után ki fogja irányítani az országot, illetve marad-e a korábbi, oroszbarát politikai irányvonal?

Londoni elemzők három politikust tartanak esélyesnek arra, hogy magukhoz ragadják a hatalmat: Delcy Rodríguez alelnököt, Diosdado Cabello belügyminisztert és Vladimir Padrino védelmi minisztert. Mindhárman a támadás után néhány órával megjelentek a televízióban, és igyekeztek azt a látszatot kelteni, hogy urai a helyzetnek.

Diosdado Cabello belügyminiszter Venezuela egyik erős embere. Kérdés, elég nagy hatalma van-e ahhoz, hogy ő lehessen Maduro elnök utóda?
Diosdado Cabello belügyminiszter Venezuela egyik erős embere. Kérdés, elég nagy hatalma van-e ahhoz, hogy ő lehessen Maduro elnök utóda?

A szakértők arra hívják fel a figyelmet: a latin-amerikai országban a hadseregnek komoly befolyása lehet abban, hogy ki veheti át a hatalmat. Padrino és Cabello egyaránt jelentős befolyással rendelkezik a katonák körében, akik egyelőre mindkettőjükhöz lojálisak.

Ezzel szemben Rodríguez alelnök jelentősebb polgári támogatottsággal rendelkezik és a gazdasági hatalma is nagyobb. Ellenben távolról sincs olyan szoros kapcsolata a legfelső katonai vezetéssel, mint a két miniszternek.

Delcy Rodríguez alelnök is esélyes lehet arra, hogy átvegye a letartóztatott Madurótól az államfői posztot.
Delcy Rodríguez alelnök is esélyes lehet arra, hogy átvegye a letartóztatott Madurótól az államfői posztot.

A BBC elemzői ugyanakkor arra is emlékeztetnek, hogy Venezuelában az ellenzék befolyása is igen jelentős. A María Corina Machado vezette ellenzék 2024. júliusában megnyerte ugyan választásokat ám a Nicolás Maduro és hívei mégsem engedték, hogy átvegye a hatalmat. Az ellenzék vezére nemrég egy tévéinterjúban arra szólította fel az amerikaiakat, hogy támogassák Donald Trump Maduro-ellenes politikáját.

Azóta is újabb választásokat követelnek, így nem tudni, megelégszenek-e azzal, hogy már nem Nicolás Maduro ül az elnöki székben.

Kezdőlap    Külföld    BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

venezuela

usa

maduro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elfogták és kivitték az országból Madurót - közölte Donald Trump

"Elfogták és kivitték az országból Madurót" - közölte Donald Trump
A szombat reggeli, Caracas elleni légicsapások után Trump amerikai elnök bejelentette: kommandósok elfogták és kivitték az országból Maduro, venezuelai államfőt. Trump „ragyogó műveletnek” minősítette az akciót, amit hónapok óta tartó flotta-összevonások és amerikai fenyegetések előztek meg.
 

Kolumbia csapatokat vezényelt a venezuelai határra

Donald Trump: elraboltuk a venezuelai elnököt!

Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé az elfogott venezuelai elnököt

"Minden rendelkezésünkre álló fegyverrel védekezünk" - jelentette be a venezuelai hadügyminiszter

Az oroszok válságát mutatja a sikeres amerikai akció - mondja az elemző Venezueláról

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Budapesti idő szerint reggel 8 körül elkezdtek jönni az első hírek arról, hogy megtámadták Venezuela fővárosát, Caracast, az Egyesült Államok átfogó katonai műveletet indított. Kolumbia után Venezuela vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Caracas és több tartomány is katonai támadás alatt áll, összehívták az ENSZ BT-t. Felvételek alapján amerikai drónok és helikopterek dolgoztak a venezuelai légtérben, köztük csapatszállító gépeket is lehetett látni. Trump délelőtt 10:21-kor bejelentette: a küldetés sikeres volt, az USA elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt. Délután 5 órakor sajtótájékoztató várható a részletekről. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pillanatokon múlt Anthony Joshua élete: másodpercekkel a baleset előtt csinálta ezt

Pillanatokon múlt Anthony Joshua élete: másodpercekkel a baleset előtt csinálta ezt

A bokszbajnok az utolsó pillanatban ült át másik helyre a kocsiban - a vizsgálat szerint ez mentette meg az életét

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches strikes on Venezuela, captures President Maduro and charges him with drug offences

US launches strikes on Venezuela, captures President Maduro and charges him with drug offences

The US attorney general says Maduro will face "American justice on American soil"; meanwhile, Venezuela condemns the "extremely serious military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 3. 14:34
Így reagált a világ a venezuelai elnök elfogására
2026. január 3. 14:01
Kolumbia csapatokat vezényelt a venezuelai határra
×
×
×
×