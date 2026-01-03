BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Úgy tűnik, Donald Trump egyelőre megelégedik Nicolás Maduro és felesége elfogásával, és nem tervez további katonai akciókat Venezuela ellen - írja a BBC. Ugyanakkor a brit médiacég azt a kérdést is felteszi: az elnök eltávolítása után ki fogja irányítani az országot, illetve marad-e a korábbi, oroszbarát politikai irányvonal?

Londoni elemzők három politikust tartanak esélyesnek arra, hogy magukhoz ragadják a hatalmat: Delcy Rodríguez alelnököt, Diosdado Cabello belügyminisztert és Vladimir Padrino védelmi minisztert. Mindhárman a támadás után néhány órával megjelentek a televízióban, és igyekeztek azt a látszatot kelteni, hogy urai a helyzetnek.

Diosdado Cabello belügyminiszter Venezuela egyik erős embere. Kérdés, elég nagy hatalma van-e ahhoz, hogy ő lehessen Maduro elnök utóda?

A szakértők arra hívják fel a figyelmet: a latin-amerikai országban a hadseregnek komoly befolyása lehet abban, hogy ki veheti át a hatalmat. Padrino és Cabello egyaránt jelentős befolyással rendelkezik a katonák körében, akik egyelőre mindkettőjükhöz lojálisak.

Ezzel szemben Rodríguez alelnök jelentősebb polgári támogatottsággal rendelkezik és a gazdasági hatalma is nagyobb. Ellenben távolról sincs olyan szoros kapcsolata a legfelső katonai vezetéssel, mint a két miniszternek.

Delcy Rodríguez alelnök is esélyes lehet arra, hogy átvegye a letartóztatott Madurótól az államfői posztot.

A BBC elemzői ugyanakkor arra is emlékeztetnek, hogy Venezuelában az ellenzék befolyása is igen jelentős. A María Corina Machado vezette ellenzék 2024. júliusában megnyerte ugyan választásokat ám a Nicolás Maduro és hívei mégsem engedték, hogy átvegye a hatalmat. Az ellenzék vezére nemrég egy tévéinterjúban arra szólította fel az amerikaiakat, hogy támogassák Donald Trump Maduro-ellenes politikáját.

FLASHBACK: Venezuelan opposition leader María Corina Machado urged Americans to trust the Trump administration’s strategy against Nicolás Maduro.



“This is not a legitimate president. This is the head of a criminal structure that was already defeated in a presidential election by… pic.twitter.com/aVYsfGzQx3 — FOX & Friends (@foxandfriends) January 3, 2026

Azóta is újabb választásokat követelnek, így nem tudni, megelégszenek-e azzal, hogy már nem Nicolás Maduro ül az elnöki székben.