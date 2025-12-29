Vonatkatasztrófa: 13 ember meghalt, mintegy 100 megsérült Mexikóban

Legkevesebb 13 ember meghalt és mintegy 100 megsérült, amikor egy vonat kisiklott Mexikó délnyugati részén, Oaxaca régióban – közölte a BBC. A tudósításban fotók és videó is látható a katasztrófa utáni helyzetről.

A vonaton 241 utas és 9 főnyi személyzet utazott a Mexikói-öböl (Amerikai-öböl) és a Csendes-óceán között.

A sérültek közül 36 embert kórházba szállítottak – közölte az ország vasúti hálózatát üzemeltető haditengerészet. Claudia Sheinbaum mexikói elnök szerint 5 sérült állapota súlyos.

A vonat egy kanyarban siklott ki, az eset körülményeit nyomozás vizsgálja ki.

Alig kétéves ez a vasútvonal A mentési munkálatokba a haditengerészet 360 katonát, 20 járművet, négy szárazföldi és három légi mentőegységet, valamint egy taktikai drónt is bevont – írja az MTI. A balesetben érintett Interóceáni Vasútvonalat (Tren Interoceánico) 2023-ban avatták fel Andrés Manuel López Obrador volt elnök idején. A projekt az Interóceáni Folyosó része, amely a Tehuantepeci-földszoroson keresztül köti össze a Csendes-óceán partján fekvő Salina Cruz kikötőjét a Mexikói-öbölnél található Coatzacoalcosszal. A kezdeményezés célja a dél-mexikói térség gazdasági fejlesztése volt, valamint egy, a Panama-csatornával is versenyképes stratégiai kereskedelmi útvonal kialakítása.

