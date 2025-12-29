Vonatkatasztrófa: 13 ember meghalt, mintegy 100 megsérült Mexikóban

Legkevesebb 13 ember meghalt és mintegy 100 megsérült, amikor egy vonat kisiklott Mexikó délnyugati részén, Oaxaca régióban – közölte a BBC. A tudósításban fotók és videó is látható a katasztrófa utáni helyzetről.
A vonaton 241 utas és 9 főnyi személyzet utazott a Mexikói-öböl (Amerikai-öböl) és a Csendes-óceán között.
A sérültek közül 36 embert kórházba szállítottak – közölte az ország vasúti hálózatát üzemeltető haditengerészet. Claudia Sheinbaum mexikói elnök szerint 5 sérült állapota súlyos.
A vonat egy kanyarban siklott ki, az eset körülményeit nyomozás vizsgálja ki.
(Nyitóképünk illusztráció)
