Nyitókép: danm / Getty Images

Vonatkatasztrófa: 13 ember meghalt, mintegy 100 megsérült Mexikóban

Infostart

Kisiklott egy vonat, és a sziklafalnak dőlt.

Legkevesebb 13 ember meghalt és mintegy 100 megsérült, amikor egy vonat kisiklott Mexikó délnyugati részén, Oaxaca régióban – közölte a BBC. A tudósításban fotók és videó is látható a katasztrófa utáni helyzetről.

A vonaton 241 utas és 9 főnyi személyzet utazott a Mexikói-öböl (Amerikai-öböl) és a Csendes-óceán között.

A sérültek közül 36 embert kórházba szállítottak – közölte az ország vasúti hálózatát üzemeltető haditengerészet. Claudia Sheinbaum mexikói elnök szerint 5 sérült állapota súlyos.

A vonat egy kanyarban siklott ki, az eset körülményeit nyomozás vizsgálja ki.

(Nyitóképünk illusztráció)

