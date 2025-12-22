ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán államfõ munkaebéden vesz részt Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/SIPA USA pool/Aaron Schwartz

Volodimir Zelenszkij elégedettnek tűnik, de „Moszkva nem mutat hajlandóságot”

Infostart / MTI

Videót tett közzé az ukrán elnök, három témában folytatódik egy dokumentum kidolgozása. Odesszát közben kitartóan támadja az orosz hadsereg., ezért azt javasolja a világnak, növelje a nyomást Oroszországon, különben nem lesz vége a háborúnak.

Elégedettnek mutatkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében az ukrajnai békés rendezés lehetőségéről az Egyesült Államokban folyó tárgyalások menetéről.

„A háború befejezéséről, a biztonsági garanciákról és az újjáépítésről szóló dokumentumok kidolgozása folytatódik – minden pontot részletekbe menően megvitatunk" – mondta esti videóüzenetében. Az amerikai féllel folytatott együttműködést konstruktívnak nevezte. „Ez fontos" – hangsúlyozta Zelenszkij.

A floridai Miamiban folyó tárgyalásokon egy ütemtervről is szó esik.

„Az egyes döntések lehetséges időkeretéről" – pontosította Zelenszkij hozzátéve, hogy várja tárgyalódelegációja beszámolóját.

Ugyanakkor a dél-ukrajnai Odessza megye elleni orosz támadások fokozására tekintettel azt hangoztatta, hogy Moszkva nem mutat hajlandóságot a háború lezárására.

„Mindenkinek látnia kell, hogy Oroszország nyomásgyakorlás nélkül nem hajlandó valóban véget vetni agressziójának. Növelni kell a nyomást" – tette hozzá.

Az utóbbi napok drón- és rakétacsapásaiban többen életüket vesztették és komoly károk keletkeztek a kikötői infrastruktúrában. Zelenszkij szerint egyértelmű, hogy Moszkva megpróbálja elvágni Ukrajnát a Fekete- tengertől.

A floridai Miamiban tartott tárgyalásokon, amelyek az egész hétvégén át tartottak, orosz és az ukrán küldöttségek is egyeztettek az amerikaiakkal az ukrajnai béketervről.

