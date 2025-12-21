ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 21. vasárnap Tamás
Orion típusú orosz drón.
Nyitókép: Wikipédia

Lángokban Odessza kikötője az orosz dróncsapás után

Infostart / MTI

Orosz dróncsapás borított lángba egy hatalmas napraforgóolaj-tartályt az Odessza megyei Pivdenne kikötőjében - közölte vasárnap egy helyi hírtelevízió Telegram-csatornáján.

A történtekről közzé tett egyik felvételen a lángoló tartályt lehetett látni, egy másik videón pedig a napraforgóolajjal elöntött környező utcákat lehetett látni.

Mindemellett Odessza városából is robbanásokat jelentettek. A hatóságok felszólították Pivdenne lakóit, hogy vonuljanak óvóhelyekre.

Az orosz hadsereg néhány napja már csapást mért Pivdenne kikötőjére, aminek során szintén napraforgóolaj-tartály rongálódott meg gazdasági károkat okozva. Pivdenne egyike annak a három ukrán kikötőnek, ahonnan gabonát és más mezőgazdasági termékeket exportálnak.

Volodimir Zelenszkij vasárnap nehéznek nevezte az Odessza megyében kialakult helyzetet, mondván Oroszország fokozza támadásait, hogy ezzel elvágja Ukrajnát a Fekete-tengertől. Az ukrán elnök egyben elrendelte a térség légvédelmének megerősítését, illetve átszervezését.

