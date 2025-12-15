Itt egy béketerv, amely inkabb háborús tervnek tűnik

"Az Egyesült Államok és az európai állam- és kormányfők egyaránt támogatták az együttműködést, hogy Ukrajnának a háború lezárásáról szóló megállapodás keretében szilárd biztonsági garanciákat és támogatást nyújtsanak az ország gazdasági újjáépítéséhez" - áll a közleményben.

Az abban részt venni kívánó európai országok által vezetett és az Egyesült Államok által támogatott kontingens "segítene Ukrajna fegyveres erőinek újjáépítésében, az ukrán légtér biztosításában és a tengeri biztonság garantálásában, egyebek között

Ukrajnában végrehajtott műveletek révén is"

- olvasható Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Finnország, Norvégia, Svédország és Hollandia, valamint az európai uniós központi intézmények vezetőinek közös nyilatkozatában.

A dokumentumban kiemelik, hogy egyetértés volt az európai országok, valamint Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. Az aláírók egyben felsorolták azokat a további pontokat is, amelyekben egyetértés van, így például azt, hogy az ukrán hadsereg létszámát 800 ezer főben maximálnák. Mindemellett "az Egyesült Államok vezetésével egy mechanizmust alakítanának ki a tűzszünet ellenőrzésére és hitelesítésére" nemzetközi részvétellel. Ezzel időben előre tudnának figyelmeztetni Oroszország lehetséges támadásaira és vissza tudnák követni a tűzszünet esetleges megsértéseit.

Az aláírók hangsúlyozták azt is, hogy a lehetséges területi engedményekről egyedül Ukrajna népe dönthet és csak miután a szilárd biztonsági garanciák érvénybe léptek.