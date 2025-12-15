ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.4
usd:
327.15
bux:
109506.37
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Csoportkép az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai kezdeményezésû béketervrõl tartott tanácskozás résztvevõirõl a berlini kancellári hivatalban 2025. december 15-én. Hátsó sor b-j: Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök, Mark Rutte NATO-fõtitkár, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Dick Schoof holland miniszterelnök, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök. Elsõ sor b-j: Alexander Stubb finn elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Jared Kushner, Trump elnök veje és Giorgia Meloni olasz kormányfõ.
Nyitókép: Markus Schreiber

Itt egy béketerv, amely inkabb háborús tervnek tűnik

Infostart / MTI

A kijevi vezetés európai szövetségesei hétfőn Berlinben közzétett közös nyilatkozatukban egy multinacionális kontingens létrehozását javasolták Ukrajna számára egy esetleges békemegállapodás biztosítására.

"Az Egyesült Államok és az európai állam- és kormányfők egyaránt támogatták az együttműködést, hogy Ukrajnának a háború lezárásáról szóló megállapodás keretében szilárd biztonsági garanciákat és támogatást nyújtsanak az ország gazdasági újjáépítéséhez" - áll a közleményben.

Az abban részt venni kívánó európai országok által vezetett és az Egyesült Államok által támogatott kontingens "segítene Ukrajna fegyveres erőinek újjáépítésében, az ukrán légtér biztosításában és a tengeri biztonság garantálásában, egyebek között

Ukrajnában végrehajtott műveletek révén is"

- olvasható Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Finnország, Norvégia, Svédország és Hollandia, valamint az európai uniós központi intézmények vezetőinek közös nyilatkozatában.

A dokumentumban kiemelik, hogy egyetértés volt az európai országok, valamint Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. Az aláírók egyben felsorolták azokat a további pontokat is, amelyekben egyetértés van, így például azt, hogy az ukrán hadsereg létszámát 800 ezer főben maximálnák. Mindemellett "az Egyesült Államok vezetésével egy mechanizmust alakítanának ki a tűzszünet ellenőrzésére és hitelesítésére" nemzetközi részvétellel. Ezzel időben előre tudnának figyelmeztetni Oroszország lehetséges támadásaira és vissza tudnák követni a tűzszünet esetleges megsértéseit.

Az aláírók hangsúlyozták azt is, hogy a lehetséges területi engedményekről egyedül Ukrajna népe dönthet és csak miután a szilárd biztonsági garanciák érvénybe léptek.

Kezdőlap    Külföld    Itt egy béketerv, amely inkabb háborús tervnek tűnik

ukrajna

háború

béke

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell

MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell
Életbe lépett a MÁV-csoport 2025/2026-os menetrendje, december közepétől vásárolható az éves ország- és vármegyebérlet az új MÁVPlusz alkalmazásban, az applikáción keresztül péntektől mindenki számára elérhető a 15 százalékos okoskedvezmény a jegyekre.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Rossz hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában azonban felpattanás jött. Idehaza is jó volt kezdetben a hangulat, különösen a Richter teljesített jól a reggeli bejelentést követően, a nap második felére azonban elfogyott a magyar piac lendülete. Az USA-ban iránykereséssel indult a kereskedés, majd kisebb lefordulás következett. Az amerikai kormányzati leállás után több kulcsfontosságú adat is érkezik majd a hét során, így lesznek nagy elmozdulások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsony előtt jött a sokk: több mint száz dolgozót küldött el az OBI Magyarországon

Karácsony előtt jött a sokk: több mint száz dolgozót küldött el az OBI Magyarországon

A szakszervezet szerint legalább 118 ember biztosan távozott, miközben a cég nyereséges évet zárhatott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Witnesses recall 'bullets flying' on Bondi Beach as victims remembered as 'bright, joyful and talented'

Witnesses recall 'bullets flying' on Bondi Beach as victims remembered as 'bright, joyful and talented'

A woman tells the BBC she acted as a "human shield" for her baby during the deadly attack on the Jewish community in Sydney.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 21:51
Oroszország a NATO-t zaklatja - közölte a hírszerzés főnöke
2025. december 15. 21:27
Volodimir Zelenszkij beszámolt
×
×
×
×