2025. december 8. hétfő
Nem áll meg a villanyautós ébredés Németországban

Nem áll meg a villanyautós ébredés Németországban

Infostart / MTI

Németországban jövőre 693 ezer új akkumulátoros-elektromos autót (BEV) fognak forgalomba helyezni a német autóipari szövetség, a VDA becslése szerint.

A VDA (Verband der Automobilindustrie) becslése mintegy 30 százalékkal haladja meg az idén várható forgalomba helyezési adatokat. Az egyéb alternatív hajtásláncokat, például a plug-in hibrideket is figyelembe véve a VDA közel egymillió új, elektromos meghajtású jármű regisztrációját várja.

A szervezet teljesen elektromos autókra vonatkozó becslése elmarad a nemzetközi gépjárműgyártók szövetségének (Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller) 740 ezres várakozásától.

A teljes autópiaci forgalomra vonatkozóan a VDA csak szerény növekedést vár. A szövetség prognózisa szerint az összes hajtáslánc típusból jövőre mintegy 2,9 millió járművet helyeznek majd forgalomba Németországban, ami 2 százalékos növekedést jelenthet a 2025-ös adathoz képest. Ez még mindig messze elmarad a 2019-es rekordév 3,6 milliós forgalomba helyezésétől.

német

autó

villanyautó

elektromos autó

Az államtitkár szerint a közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró és a biztonságot veszélyeztető járművek elszállíttatása, továbbá jóval hatékonyabbá válhat a közúti ellenőrzés is. A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke az InfoRádióban elmondta: a kényszerítés módja és szigorúsága leginkább attól függhet majd, hogy az adott személy mennyire áll ellen a rendőri intézkedésnek.
 

Oroszország novemberben mintegy 320 négyzetkilométerrel növelte az általa ellenőrzött ukrán területek nagyságát, ami a háború kezdete óta az egyik leggyorsabb előrenyomulásnak számít. Az ukrán DeepState szerint ez körülbelül kétszerese az októberi területszerzésnek. Donald Trump amerikai elnök fia, Donald Trump Jr. szerint apja akár ki is hátrálhat az ukrajnai háborúból, amely szerinte nincs ott az Egyesült Államok számára legfontosabb tíz dolog között. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

A Pénzcentrum 2025. december 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Sir Keir Starmer will also welcome the leaders of France and Germany as Europe looks to respond to a US-led push for a peace deal.

