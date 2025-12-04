ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.13
usd:
326.93
bux:
109235.96
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
A képen egy menyasszony, akinek a feje nem látható
Nyitókép: Pixabay

Gyilkolt a menyasszonyi ruha, pontosabban a közösségi média körüli esztelenség

Infostart

A különböző internetes kihívások manapság is okoznak tragédiákat, a sajtó most egy 2012-ben történt borzalmas esetet idéz fel. Egy esztelen divathóbort miatt röviddel az esküvője után halt meg egy nő.

A közösségi média kihívásai már sok tragédiát okoztak, íme egy újabb rémtörténet.

Egy kanadai nő az esküvője után úgy döntött, hogy eleget tesz annak az örült ötletnek, amely arra biztatta az ifjú feleségeket, hogy látványosan semmisítsék meg a menyasszonyi ruhájukat.

A cselekmény azt volt hivatott illusztrálni és hangsúlyozni, hogy ők már feleségek, így nincs többé szükségük esküvői öltözetre – olvasható a Femcafé cikkében, amelyet a lap a Mirror alapján írt meg.

A tragikus napon a nő egy fotóssal a vízpartra ment, hogy ott vegyen búcsút ruhájától.

Egy végzetes ötlet hatására azonban a fiatal feleség ruhástul a vízbe ugrott, nem számolva azzal, hogy a meglehetősen bonyolult és különleges öltözet pillanatok alatt megszívja magát vízzel, mélybe rántva a nőt.

Így vált a ruha gyilkossá.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Gyilkolt a menyasszonyi ruha, pontosabban a közösségi média körüli esztelenség

halál

esküvő

menyasszonyi ruha

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

Kompromisszumkészség nélkül, de legalább folynak a tárgyalások Oroszország és az Egyesült Államok között az ukrajnai háború lezárásának ügyében – értékelt Kis-Benedek József, aki az InfoRádióban azt mondta, nagyon kicsi az esélye annak, hogy az ukránok visszaszerezzék az oroszok által nagyrészt már elfoglalt Pokrovszk városát.
 

A Kreml a fronthelyzet változásával érvel a tárgyalóasztal mellett

Szakértő az orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokról: akár döntő lépést is tehetnek a rendezés irányába jövőre

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megrekedtek a béketárgyalások, két fontos várost is elértek az oroszok - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Megrekedtek a béketárgyalások, két fontos várost is elértek az oroszok - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Egyelőre úgy fest, megrekedtek a béketárgyalások az USA, Oroszország és Ukrajna közt, miután a Kreml lényegében nemet mondott az Egyesült Államok által benyújtott szerződés-tervezetre. Miután úgy fest, Pokrovszk gyakorlatilag elesett, zárul az olló Huljajpolénél is, illetve megjelentek az orosz katonák Liman határán, Észak-Donyeckben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni

Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni

December 4-től egy különleges Premier League Golden Boot 2026 fém díszdoboz érkezik, amelyben akár komoly értéket képviselő futballkártyák is lapulhatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine and US negotiators to meet in Florida after Moscow talks, White House says

Ukraine and US negotiators to meet in Florida after Moscow talks, White House says

US special envoy Steve Witkoff will meet senior Ukrainian negotiator, Rustem Umerov, for talks in Miami on Thursday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 21:32
Rengeteg halottat találnak a tömbházak különböző helyein Hongkongban
2025. december 3. 20:56
Donald Trump is gratulált, fontos republikánus választási győzelem született
×
×
×
×