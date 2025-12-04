Gyilkolt a menyasszonyi ruha, pontosabban a közösségi média körüli esztelenség

A közösségi média kihívásai már sok tragédiát okoztak, íme egy újabb rémtörténet.

Egy kanadai nő az esküvője után úgy döntött, hogy eleget tesz annak az örült ötletnek, amely arra biztatta az ifjú feleségeket, hogy látványosan semmisítsék meg a menyasszonyi ruhájukat.

A cselekmény azt volt hivatott illusztrálni és hangsúlyozni, hogy ők már feleségek, így nincs többé szükségük esküvői öltözetre – olvasható a Femcafé cikkében, amelyet a lap a Mirror alapján írt meg.

A tragikus napon a nő egy fotóssal a vízpartra ment, hogy ott vegyen búcsút ruhájától.

Egy végzetes ötlet hatására azonban a fiatal feleség ruhástul a vízbe ugrott, nem számolva azzal, hogy a meglehetősen bonyolult és különleges öltözet pillanatok alatt megszívja magát vízzel, mélybe rántva a nőt.

Így vált a ruha gyilkossá.

