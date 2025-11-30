Benjamin Netanjahu kegyelmet kér, de nem ismeri el bűnösségét

Hercog válaszában azt írta, hogy rendkívüli kérelemről van szó, melyet felelősséggel és komoly mérlegeléssel fog megvizsgálni.

"A kegyelem lehetővé teszi a miniszterelnök számára, hogy más ügyekkel is foglalkozzon, például az igazságszolgáltatási rendszerrel és a médiával - olyan területekkel, amelyekkel a folyamatban lévő per miatt jelenleg nem foglalkozhat" - áll a kérvényben.

Benjámin Netanjahu kérelme nem tartalmazza a bűnösség elismerését és a felelősség vállalását, ahogy az a büntetőügyekben a kérelmeknél szokás. Emellett a kormányfő nem jelzett olyan szándékot sem, hogy visszavonulna a politikai élettől a kegyelmi eljárás részeként - sőt, azt írta, hogy a per lezárása azért is fontos, hogy "a miniszterelnök minden energiáját, idejét és képességét egyetlen feladatra, Izrael megerősítésére összpontosíthassa".

A miniszterelnök a kérelme szerint "úgy vélte, és továbbra is úgy véli, hogy személyes érdeke a per teljes lefolytatása, abban a meggyőződésben, hogy az végül teljes felmentéssel zárul. Ugyanakkor kész - ebben az esetben is - a közérdeket saját ügyei elé helyezni."

Netanjahu azzal is indokolta az elnöknek átadott kérését, hogy Hercognak "jelentős súlyt kell tulajdonítania a miniszterelnök óriási hozzájárulásához Izraelhez és polgáraihoz". Kiemelte egyebek között katonai szolgálatát, testvére, Joni Netanjahu halálát katonai szolgálata során, valamint saját hosszú közéleti és diplomáciai pályafutását.

A koalíciós pártok képviselői támogatásukat fejezték ki a kegyelmi kérelemmel kapcsolatban, mert szerintük ez egy olyan lépés, amely Izrael állam javát szolgálja.