ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 30. vasárnap Andor, András
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszédet mond, miután átvette az egyetem tiszteletbeli polgára (Civis Universitatis Honoris Causa) címet a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ünnepségén 2025. április 4-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Benjamin Netanjahu kegyelmet kér, de nem ismeri el bűnösségét

Infostart / MTI

Nemzeti érdekre hivatkozva, bűnösségének beismerése nélkül kegyelmi kérvényt nyújtott be Jichák Hercog izraeli államfőhöz Benjámin Netanjahu miniszterelnök az ellene zajló korrupciós ügyekben.

Hercog válaszában azt írta, hogy rendkívüli kérelemről van szó, melyet felelősséggel és komoly mérlegeléssel fog megvizsgálni.

"A kegyelem lehetővé teszi a miniszterelnök számára, hogy más ügyekkel is foglalkozzon, például az igazságszolgáltatási rendszerrel és a médiával - olyan területekkel, amelyekkel a folyamatban lévő per miatt jelenleg nem foglalkozhat" - áll a kérvényben.

Benjámin Netanjahu kérelme nem tartalmazza a bűnösség elismerését és a felelősség vállalását, ahogy az a büntetőügyekben a kérelmeknél szokás. Emellett a kormányfő nem jelzett olyan szándékot sem, hogy visszavonulna a politikai élettől a kegyelmi eljárás részeként - sőt, azt írta, hogy a per lezárása azért is fontos, hogy "a miniszterelnök minden energiáját, idejét és képességét egyetlen feladatra, Izrael megerősítésére összpontosíthassa".

A miniszterelnök a kérelme szerint "úgy vélte, és továbbra is úgy véli, hogy személyes érdeke a per teljes lefolytatása, abban a meggyőződésben, hogy az végül teljes felmentéssel zárul. Ugyanakkor kész - ebben az esetben is - a közérdeket saját ügyei elé helyezni."

Netanjahu azzal is indokolta az elnöknek átadott kérését, hogy Hercognak "jelentős súlyt kell tulajdonítania a miniszterelnök óriási hozzájárulásához Izraelhez és polgáraihoz". Kiemelte egyebek között katonai szolgálatát, testvére, Joni Netanjahu halálát katonai szolgálata során, valamint saját hosszú közéleti és diplomáciai pályafutását.

A koalíciós pártok képviselői támogatásukat fejezték ki a kegyelmi kérelemmel kapcsolatban, mert szerintük ez egy olyan lépés, amely Izrael állam javát szolgálja.

Kezdőlap    Külföld    Benjamin Netanjahu kegyelmet kér, de nem ismeri el bűnösségét

benjamin netanjahu

izrael

kegyelmi kérelem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop

Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop
2021 végén Magyarországon néhány hét alatt omlott rá a háztartásokra a gyorsuló infláció és az elszálló kamatok fenyegető árnyéka. A kormány a devizahiteles válság által okozott károkat jól ismerve radikális eszközhöz nyúlt, kamatstopot rendelt el. A cikk azt mutatja be, hogyan működött ez a mechanizmus, milyen nemzetközi példák alapján számíthattunk volna tömeges bedőlésekre, és miért jelentett tényleges védőhálót a kormány eszköze több százezer magyar család számára.
Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

A hét első felében fogadja Vlagyimir Putyin az amerikai elnök különmegbízottját. Azt megelőzően fogadja majd Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy megkezdené a december 4-5-re tervezett állami látogatását Indiában.
 

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

Az oroszok lecsaptak Kijevre

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A tegnapi nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek a Fehér Házzal. A fronton Ukrajna drónokkal támadta a Kaszpi Vezeték Konzorcium orosz terminálját, amely a létesítmény működésének felfüggesztéséhez vezetett. Ukrán drónok ugyancsak megtámadták a szlovianszki olajfinomítót Oroszországban, valamint egy ipari létesítményt a rosztovi területen. Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa részesedést szerzett Oroszország egyik vezető dróngyártó vállalatában, ami a két ország hadiipari komplexumai közötti mélyülő kapcsolatra utal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon

Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon

Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

He denies any wrongdoing in three ongoing trials over allegations of bribery, fraud and breach of trust.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 30. 19:50
Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került
2025. november 30. 19:01
A bevándorlás ellen tüntettek, őrizetbe vették őket
×
×
×
×