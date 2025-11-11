ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.4
usd:
332.32
bux:
107229.31
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Blood collection tubes H5N1 test positive results,Medical health concept
Nyitókép: Getty Images/JUN LI

Hollandiában is pusztít a rettegett kór

Infostart / MTI

Több tízezer tyúkot öltek le Hollandiában, miután madárinfluenzát fedeztek fel a flevolandi Swifterbant, valamint a gelderlandi Bennekom településeken található baromfifarmokon - erősítette meg a holland mezőgazdasági minisztérium a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál beszámolója szerint.

A madárinfluenza által érintett két gazdaság összesen 67 ezer baromfinak adott otthont, a madarak mindegyikét leölték a vírus terjedésének megakadályozása érdekében. A Bennekom településen található farm 10 kilométeres körzetében további 87, a Swifterbant közelében lévő farm 10 kilométeres körzetében pedig további 16 baromtelep található. Az ezekben tartott madarak és tojásaik kereskedelmét felfüggesztették, szállításukat betiltották.

Az elmúlt hetekben több hollandiai gazdaságban, köztük egy fácántenyésztő telepen, egy állatsimogatóban, valamint két tyúkfarmon is azonosítottak madárinfluenzát. Emiatt pénteken 120 ezer tojótyúkot öltek le a frízföldi Drogeham egyik telepén,

pár héttel korábban pedig 161 ezer tyúkot vágtak le Gelderland tartomány Dodewaard településén.

A holland mezőgazdasági minisztérium október 16-án rendelte el ismét, hogy minden tenyésztett baromfit zárt térben kell tartani, hogy megakadályozzák a vírusnak való esetleges kitettséget, amelyet vadon élő madarak is terjesztenek. Az előző zárt téri tartást előíró holland rendelet júliusban járt le – emlékezettek.

Kezdőlap    Külföld    Hollandiában is pusztít a rettegett kór

hollandia

madárinfluenza

madárinfluenza-járvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: most nyert értelmet, miért akarták ellehetetleníteni az ukrán korrupcióellenes intézményeket

Bendarzsevszkij Anton: most nyert értelmet, miért akarták ellehetetleníteni az ukrán korrupcióellenes intézményeket
Az ukrán hatóságok hétfőn bejelentették, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az energetikai szektorban. Érintett lehet Volodimir Zelenszkij korábbi üzlettársa és a jelenlegi igazságügyi miniszter is. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban elmondta: a hatóságok valószínűleg már a nyár elején tudomást szereztek arról, hogy a korrupcióellenes nyomozóiroda vizsgálódik az energetikai szférában, ezért került napirendre a korrupcióellenes hivatalok függetlenségét korlátozó törvény, amit végül vissza kellett vonnia az elnöknek.
Csizmazia Gábor az amerikai pénzügyi megállapodásról: nem kell vészhelyzetnek lennie egy swap line egyezséghez

Csizmazia Gábor az amerikai pénzügyi megállapodásról: nem kell vészhelyzetnek lennie egy swap line egyezséghez

Egy, a nyilvánosságban kevésbé hangsúlyozott pénzügyi megállapodást is kötött az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország. Orbán Viktor kormányfő szerint ez egy pénzügyi védőpajzs, amely megvédi Magyarországot a külső támadásoktól. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: az együttműködés egy devizacsere-ügyletet jelent a két ország jegybankja között. Csizmazia Gábor ismertette ennek használati lehetőségeit is.
 

Orbán Viktor: ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eszkalálódik a helyzet: robbanás rázta meg az atomhatalom fővárosát - Nyíltan megvádolták a szomszédos államot

Eszkalálódik a helyzet: robbanás rázta meg az atomhatalom fővárosát - Nyíltan megvádolták a szomszédos államot

Öngyilkos merénylet történt Iszlamabádban, Pakisztán fővárosában - a muszlim többségű ország a szomszédos Indiát vádolja - tudósít az Al-Dzsazíra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hoppá, itt bárki ingyen horgászhat, nem vicc: ritka színes halfajok rejtőznek ebben a hazai vízfolyamban

Hoppá, itt bárki ingyen horgászhat, nem vicc: ritka színes halfajok rejtőznek ebben a hazai vízfolyamban

Van egy kis patak Pápa közelében, amit kevesen ismernek, pedig 18 halfaj él benne, köztük védett és ritka fajok. A Pápai Bakony-érre bárki kimehet pecázni, ráadásul teljesen ingyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

The spending plan may have passed the Senate, but it's not yet a done deal in the House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 16:17
Bendarzsevszkij Anton: most nyert értelmet, miért akarták ellehetetleníteni az ukrán korrupcióellenes intézményeket
2025. november 11. 15:56
Egymásnak feszült a miniszterelnök és az elnök Lengyelországban
×
×
×
×