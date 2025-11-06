ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök Lénárd
Ekrem Imamoglu, a török ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) isztambuli polgármestere támogatóihoz beszél egy tüntetésen, Isztambulban 2022. december 15-én. Ekrem Imamoglut előző nap egy török bíróság két év hét hónap börtönbüntetésre ítélte, valamint eltiltotta közhivatal viselésétől, mert a vádak szerint megsértette a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) tagjait.
Nyitókép: MTI/EPA/Sedat Suna

Ellenzéki újságírókért érkeztek reggel a rendőrök Isztambulban

Infostart / MTI

Legalább négy ismert török újságírót szállítottak az isztambuli rendőrségre kihallgatásra a nagyváros ellenzéki polgármestere, Ekrem Imamoglu (képünkön) korrupciós ügyében – számolt be az NTV helyi televíziós csatorna.

Az őrizetbevételek csütörtök reggel történtek a ügyészség döntése alapján. A letartóztatottak között van a fő ellenzék Köztársasági Néppárt (CHP) közkapcsolati koordinátora, Yavuz Oghan is. Az NTV szerint további két újságírót is beidéztek kihallgatásra.

A Cumhuriyet című újság információi szerint hat újságírónak kell tanúvallomást tennie a velük szemben felhozott "hamis információk terjesztése" és "bűnszervezet segítése" vádakkal kapcsolatban.

A CHP képviselője, Mahmut Tanal elítélte a hatóságok döntésé. "Azokat kell bíróság elé állítani, akik eltitkolják az igazságot, nem pedig az újságírókat. Az újságírás nem bűncselekmény, ahogy a szólásszabadság sem. A média képviselőinek letartóztatása nem az igazságszolgáltatást, hanem a tekintélyelvűséget szolgálja" - nyilatkozta Tanal.

Imamoglut március 19-én korrupció és terrorista kapcsolatok vádjával vették őrizetbe, majd március 23-án bírósági határozat alapján letartóztatták. Törökországban ezt követően ellenzéki tiltakozó akciók hulláma söpört végig, amelyek közül a legnagyobbak Isztambulban, Ankarában és Izmirben voltak.

Az CHP vezetője, Özgür Özel korábban arról számolt be, hogy az ellenzék több mint 20 millió aláírást gyűjtött Imamoglu szabadon bocsátása és az ellenzéki elnökjelöltként való támogatása érdekében.

Október végén a helyi ügyészség új nyomozást indított a volt isztambuli polgármester ellen kémkedés vádjával. A bíróság döntése alapján ismét letartóztatták. Imamoglu minden ellene felhozott vádat visszautasít.

