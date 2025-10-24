ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 24. péntek
European flags in front of the European Commission headquarters in Brussels, Belgium. ( Motion Blurred on flags)
Nyitókép: iantfoto/Getty Images

Húsz ország, köztük Magyarország kéri az EU-tól az afgánok kitoloncolásának felgyorsítását

InfoRádió

A kormányok arra hivatkoznak, hogy a kiutasítottaknak mindössze két százaléka tér vissza hazájába. Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban azt mondta: léphetne ugyan az ügyben az EU, kicsi az esély erre.

„A napokban összesen húsz ország, köztük Magyarország küldött közös levelet Magnus Brunnernek, az Európai Unió belügyekért és migrációért felelős biztosának azzal a kéréssel, hogy Brüsszel indítsa újra uniós szinten az Afganisztánba történő kitoloncolásokat” – mondta az InfoRádióban Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.

A kormányok arra hivatkoznak, hogy a kiutasított afgánok mindössze két százaléka tér vissza a hazájába: 2024-ben csaknem 23 ezer afgán állampolgár kapott kézhez kiutasítási határozatot, és csupán 435-en tettek ennek eleget.

A levelet aláíró uniós országok, illetve a schengeni övezethez tartozó Norvégia azt kérik, kezeljék EU-s szinten a kitoloncolásokat, szülessen a problémára uniós megoldás.

Dócza Edith Krisztina megjegyezte, a levél nem említ konkrétumokat ezen kívül, csak annyit, hogy a Frontex (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség) kapjon nagyobb szerepet a hazatérések megszervezésében, valamint a reintegrációs támogatások koordinálásában, ami így valamelyest kimeríti az Európai Unió lehetőségeit.

A vezető elemző hozzátette, van ugyanakkor egy nagyon fontos pont, amiben az EU tudná támogatni a tagországokat, ez pedig a tálibokkal való egyeztetések kezdeményezése. Egyes tagállamok, például Németország és Ausztria, egyénileg már megkezdték a 2021-es tálib hatalomátvétel óta, és ebből a két országból már történtek is azóta kitoloncolások,

„sokat segítene azonban, ha Brüsszel uniós szinten venné a kezébe a tárgyalásokat és a kiutasítások végrehajtását”

– jelentette ki.

Dócza Edith Krisztina úgy tudja, nem szükséges Európai Tanács-szintű döntés, van arra szabályozás, hogy mindezt az Európai Bizottság saját hatáskörében meglépje. Kiemelte, különösen jelentős értékű, hogy a migrációs paktum kapcsán az EB is tett egy olyan javaslatot, hogy a tagországok hozzanak létre visszatérési pontokat is, akár saját szervezésben a harmadik országgal, akár uniós szinten lebonyolítva.

A vezető elemző úgy véli, lenne lehetőség az afgánok kitoloncolására EU-s szinten, ám úgy fogalmazott, nem optimista ezzel kapcsolatban. Mint mondta, azt látni, hogy az Európai Unió következetesen elutasítja a tálibokkal való tárgyalást, annak ellenére is, hogy egyes tagországok már folytatnak velük egyeztetéseket. Megjegyezte, jelenleg az uniós agendában a migráció nem szerepel a legfőbb helyeken megoldandó kihívásként, és ha elő is kerül a kérdés, akkor sokkal inkább a 2026 júliusában érvénybe lépő migrációs paktum foglalkoztatja a tagországokat. Még ekörül is vannak nyitott kérdések, amelyekre nem sikerült megoldást találni, így ezek most prioritást élveznek a kitoloncolásokkal szemben – fűzte hozzá Dócza Edith Krisztina.

KAPCSOLÓDÓ HANG

