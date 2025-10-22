ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.07
usd:
335.84
bux:
104032.3
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Önkényesen önvezetővé tette magát egy villamos: hét utas megsérült Aradon

Infostart / MTI

Villamosvezető nélkül indult el egy villamos Aradon, hét utas megsérült.

Hét ember megsérült szerdán Aradon egy balesetben, miután egy villamos villamosvezető nélküli indult el a telephelyről és kevéssel utána egy másik, utasokat szállító járműnek ütközött - közölte az Arad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

A villamosbaleset a partiumi város egyik megállójában történt, miután egy régi gyártmányú villamos úgy gurult ki a telephelyről, hogy nem ült benne villamosvezető. A jármű mintegy 500 métert haladt, mielőtt egy másik, ugyanazon a vonalon közlekedő, utasokkal teli villamosba ütközött egy megállóban.

A baleset nyomán hét személyt kellett orvosi ellátásban részesíteni, köztük egy kiskorút - közölte az ISU. A tájékoztatás szerint a balesetben egy gépkocsi is érintett volt.

Az aradi közszállítási vállalat igazgatója, Claudiu Godja az Agerpres román hírügynökségnek elmondta: a gazdátlan villamos azután indulhatott el a telephelyről, hogy a villamosvezető leszálláskor véletlenül megérintette a hajtókart. A balesetben mindkét jármű megrongálódott - közölte a vállalat.

A rendőrség vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek a tisztázására.

Kezdőlap    Külföld    Önkényesen önvezetővé tette magát egy villamos: hét utas megsérült Aradon

villamos

baleset

sérülés

arad

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump–Putyin-csúcs mellé!

Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump–Putyin-csúcs mellé!

A szlovák kormányfő szerint bizonyítékok vannak arra, hogy megpróbálják megakadályozni a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti, Budapestre tervezett találkozót. A szlovák miniszterelnök szerint Brüsszel és több uniós ország is nyomást gyakorol Magyarországra, hogy tartsa be a Putyin ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancsot.
 

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Szijjártó Péter: nem Magyarország van elszigetelve, hanem az unió

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Épül az első Stop Shop Salgótarjánban

Épül az első Stop Shop Salgótarjánban

Megkezdődött Salgótarján első STOP SHOP bevásárlóparkjának építése, amely 7500 négyzetméteren 12 üzletnek ad majd otthont, és várhatóan 100 új munkahelyet teremt a városban - közölte a CPI Property Group.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rejtélyes fordulat a Netflixnél, többen meglepődtek a számokon

Rejtélyes fordulat a Netflixnél, többen meglepődtek a számokon

A harmadik negyedében a Netflix bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 15:30
Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson
2025. október 22. 14:42
Indulhat a szómágia: louvres-i emelővel rabolták ki a Louvre-ot
×
×
×
×