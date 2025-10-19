ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán államfõ munkaebéden vesz részt Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én.
Nyitókép: Aaron Schwartz

Az ukrán elnök is bejelentkezett Budapestre

Infostart

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök készen áll Budapesten is találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - az ukrán államfő erről egy amerikai televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban beszélt.

Volodimir Zelenszkij a pénteken Donald Trumppal Washingtonban tartott megbeszélése után az NBC televíziónak adott interjúban közölte, hogy személyesen is hajlandó beszélni az orosz államfővel, ugyanakkor "terroristának" nevezte Vlagyimir Putyint.

Egyben sürgette az amerikai elnököt, hogy fejtsen ki a jelenleginél komolyabb nyomást Vlagyimir Putyinra, akit

a Hamász palesztin terrorszervezethez hasonlított.

Megjegyezte, hogy az orosz-ukrán háború kiterjedtebb a gázai konfliktusnál, az orosz katonaság pedig a világ második legerősebb hadserege.

Volodimir Zelenszkij az interjúban elismerte, hogy nem érte el legfontosabb célját, azt, hogy az Egyesült Államok Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákat juttasson el ukrajnai felhasználásra. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: "jó, hogy Trump elnök nem mondott nemet, de ma nem mondott igent sem".

Arra a kérdésre, hogy a béke érdekben Ukrajna hajlandó volna-e területi engedményekre, az ukrán elnök kifejtette, hogy a háború lezárásához és a békéhez diplomáciai módon lehet elérni, ami sürgető, és úgy fogalmazott, hogy

"ott kell maradnunk, ahol vagyunk, de nem adni semmi továbbit Putyinnak".

Donald Trump pénteken az ukrán elnökkel tartott tárgyalást követően közösségi oldalán "érdekesnek és szívélyesnek" nevezte találkozójukat, emellett a harcok azonnali befejezésére sürgette Volodimir Zelenszkijt és Vlagyimir Putyint. Úgy fogalmazott, hogy "meg kellene állniuk, ahol vannak. Hagyjuk őket, hogy mindketten győzelmet hirdessenek, és hagyjuk, hogy a történelem döntsön."

Kezdőlap    Külföld    Az ukrán elnök is bejelentkezett Budapestre

budapest

vlagyimir putyin

volodimir zelenszkij

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szünetel a vonatközlekedés a győri állomáson, jelentős késésekre kell számítani

Szünetel a vonatközlekedés a győri állomáson, jelentős késésekre kell számítani

Jelentős késésekre számítaniuk a győri fővonalon utazóknak vasárnap este, ugyanis a MÁV közlése szerint szünetel a vonatközlekedés Győr állomáson a biztosítóberendezés hibája miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a pápa a háborúról és békéről: ezt kérte a politikai felelősöktől

Megszólalt a pápa a háborúról és békéről: ezt kérte a politikai felelősöktől

A májusban megválasztott pápa most második alkalommal vezetett szentté avatást a több mint hetvenezer hívővel teli Szent Péter téren.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it will return to ceasefire hours after carrying out strikes on Gaza

Israel says it will return to ceasefire hours after carrying out strikes on Gaza

The Israeli military says it has "begun renewed enforcement" of the ceasefire deal, after Israel and Hamas accused each other of breaches.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 18:56
17 halott az érthetetlen buszbalesetben
2025. október 19. 17:36
Egy etnikai csoport tiltakozik a gyerekházasságot tiltó törvénytervezet ellen Romániában
×
×
×
×