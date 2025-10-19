Sokat kér Vlagyimir Putyin a békéért

Két magas rangú amerikai tisztviselő szerint az orosz elnök jelezte, hogy cserébe hajlandó lenne feladni Zaporizzsjában és Herszonban néhány, jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló területet - írja a 444.hu külföldi lapok alapján.

A Donyeck régió 2014 óta az orosz stratégiai célok közé tartozik, de Moszkva eddig nem tudta teljesen elfoglalni. Az ukrán erők mélyen beásták magukat, és a térséget a Kijev elleni esetleges orosz előrenyomulás fő védőbástyájának tekintik. Oroszország jelenleg mintegy 20 százalékát ellenőrzi Ukrajna területének, több mint három évvel a teljes körű invázió kezdete után.

A beszélgetés során Putyin „területi csere” lehetőségét vetette fel: Donyeck teljes átadása fejében részleges visszavonulás Zaporizzsjából és Herszonból. Egyes Fehér Ház-tisztségviselők ezt „előrelépésnek” nevezték, míg európai diplomaták élesen bírálták az ajánlatot:

„Olyan, mintha eladnák nekik a saját lábukat semmiért”

– idézik egy másik lapból.

A Washington Post szerint Trump különmegbízottja, Steve Witkoff a pénteki washingtoni találkozón megpróbálta meggyőzni az ukrán delegációt, hogy fontolják meg Donyeck átadását, azzal érvelve, hogy a régió lakosságának többsége oroszul beszél. Ukrajnai és európai tisztviselők ezt a Kreml régi narratívájának tartják, amely figyelmen kívül hagyja, hogy az orosz nyelv használata nem jelent politikai lojalitást Moszkva felé - olvasható az unn.ua nevű oldalon.

Trump a Zelenszkijjel folytatott Fehér Ház-i találkozó után nyilvánosan nem támogatta Putyin követelését, de közösségi oldalán azt írta: „Ideje megállítani a gyilkolást, és megkötni az alkut! Álljanak meg ott, ahol vannak. Mindkét fél mondhassa, hogy győzött, a történelem majd eldönti!”

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk a két elnök a tervek szerint a következő hetekben Budapesten találkozik, hogy folytassák a tárgyalásokat.

Ukrajna hivatalosan továbbra is elutasítja a területi engedményeket, és csak akkor hajlandó elismerni a de facto helyzetet, ha erős biztonsági garanciákat kap arra, hogy Oroszország nem indít újabb támadást.